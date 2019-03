France Bleu Gironde vous a embarqué en avant-première au Muséum de Bordeaux, "un endroit qui donne envie d'apprendre"

Découvrez les images de la matinale spéciale de France Bleu Gironde en direct du Muséum de Bordeaux ce vendredi. Le bâtiment ré-ouvre après 10 ans de travaux ce dimanche à 10h30, mais quelques auditeurs de France Bleu Gironde ont pu découvrir Miss Fanny et ses comparses en avant-première.

Bordeaux, France

Audrey, Marjorie, Sylvie, Mathieu et sa fille Camille ne regrettent pas de s'être levé tôt ce vendredi ! Grâce à France Bleu Gironde, ces cinq auditeurs ont pu s'introduire dans le Muséum de nuit ce vendredi matin, et découvrir les 4000 pièces présentées, accompagnés par Anna, leur guide. À côté d'un squelette de serpent, et de celui d'une autruche, un squelette d'homo sapiens. Que dit Audrey de sa rencontre avec un squelette humain de (très) bon matin ? "Ça fait vraiment fragile, un humain, par rapport à toutes les espèces, autour." C'est un endroit qui donne envie d'apprendre", dira également cette enseignante, à la fin de sa visite.

France Bleu Gironde a consacré l'intégralité de sa matinale ce vendredi à la ré-ouverture du Muséum de Bordeaux. Le bâtiment niché au sein du Jardin Public a fermé pendant 10 ans "car il a fallu travailler sur des bâtiments classés et inventorier un million de spécimens" explique Nathalie Mémoire, directrice-conservateur du lieu. Sur le million de pièces, le Muséum nouvelle version en montre donc une infime partie, 4.000. Anne-Marie Tillier, directrice de recherche au CNRS, membre du conseil scientifique du Muséum parle de la rigueur avec laquelle ce qui est présenté au visiteur a été préparé : "Tout ce qu'on voit ici est vrai scientifiquement, tout a été validé."

"Parler à notre âme d'enfant"

Le but de ce lieu ? "Parler à notre âme d'enfant" et devenir "un haut lieu d'alerte sur les questions environnementales", décortique Fabien Robert, le premier adjoint en charge de la culture à Bordeaux qui précise que la réhabilitation a coûté 16 millions d'euros. Le Muséum est accessible "dès 6-8 mois, dans les bras de maman", renchérit Nathalie Mémoire, la directrice-conservateur. Il existe en effet un espace dédié aux petits, et ouvert aux scolaires, mais attention, les réservations-écoles sont complètes jusqu'en juin.

En bonus : la rigolade de bon matin