Montpellier, France

Le CHU de Montpellier emploie plus de 10.000 personnes dont les deux-tiers sont des professionnels de santé (médecins et personnels soignants). Le CHU est le premier employeur de l’Hérault devant le Conseil départemental et La Poste.

Il naît chaque jour 10 bébés à la maternité de l’hôpital de Montpellier, plus de 2000 patients viennent en consultation chaque jour et 300 passent par le service des urgences. Chaque jour, tous services confondus, les chirurgiens réalisent 155 opérations. Le CHU sert plus de 3.600 repas aux malades et 13 tonnes de linge sont lavées par jour.

Des chiffres qui font tourner la tête, cela méritait bien que France Bleu Hérault s'installe dans les locaux du CHU pour mieux comprendre comment une telle entreprise fonctionne de l'intérieur.

Retrouvez tous les invités de cette matinée spéciale

6h10 : Philippe Weinstein, responsable UCPA (cuisines du CHU) à Euromédecine, en charge du montage des plateaux repas

6h20 : Anne Massart cadre nuit Lapeyronie

Anne Massart cadre nuit Lapeyronie

6h40 : Guillaume Soulas, personnel cuisines du CHU (UCPA), secteur production

6h50 : Fabienne Bouvet, déléguée CGT

Fabienne Bouvet, déléguée CGT

6h55 : Magalie Oropa Allasia, aide soignante en Oncologie Thoracique

7h10 : Pascal Cazalis, responsable adjoint de la fonction linge

7h20 : Thomas Le Ludec, directeur général du CHU

Thomas Le Ludec

7h40 : Conception Conceicaso, agent de production à la blanchisserie du CHU

7h50 : le Dr Richard Dumont, responsable des Urgences

Richard Dumont

7h55 : Edith Duret, interne aux urgences psychiatriques

8h10 : Guillaume du Chaffaut, directeur adjoint de l'hôpital

8h20 : Marc Dillies, responsable logistique

8h25 : Anne Morin, de l'association des usagers

Anne Morin

8h35 : Julie Durand, directrice des affaires générales au CHU, en charge de la culture

8h40 : Mathieu Sanchez de la plateforme logistique du CHU

8h55 : Christophe Brouillet, électricien