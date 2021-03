France Bleu Picardie en direct du CHU d'Amiens, un an après le début du premier confinement

France Bleu Picardie s’installe au CHU d’Amiens entre 6 heures et 9 heures ce mercredi 17 mars, dans le cadre de notre journée spéciale « 2020-2021 : 12 mois qui nous ont changés ». Il y a un an, le 17 mars 2020, la France entrait dans son premier confinement. S'en est suivi une année particulière : France Bleu Picardie reviendra toute au long de la journée sur la façon dont nous avons vécu ces 12 derniers, mois, sur la manière dont nous nous sommes adaptés au confinement et sur la façons dont certains se sont illustrés pour aider les autres comme, par exemple, les soignants.

Toutes les demi-heures, entre 6 heures et 9 heures, nous serons donc au CHU d'Amiens aux côtés de médecins de différents services (pneumologie, réanimation, urgences), d’infirmiers, de chercheurs, de biologistes et de la directrice de l'établissement. Ils nous expliqueront leur façon de travailler, ce que la crise a changé dans leur organisation et ce qu'ils retiennent de l'année écoulée.

Ecoutez la journée spéciale « 2020-2021 : 12 mois qui nous ont changés » de France Bleu Picardie ici.