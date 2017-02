France Bleu Poitou lance un défi à Thomas Pesquet !

Et si le spationaute prenait une photo du Poitou tout en enregistrant un petit message sonore pour France Bleu ? La demande est faite ! On attend sa réponse.

Alors que notre spationaute préféré est en mission pour six mois sur l’ISS, c’est avec délectation que nous admirons chaque jour les clichés qu’il prend depuis l’espace. Ce week-end, c’était la Rochelle…

A quand le Poitou et ses merveilles, le marais poitevin et le Futuroscope ? France Bleu Poitou lance officiellement un appel à l'astronaute pour qu'il immortalise notre région de tout là haut.

Après la Rochelle, Poitiers ?

La Rochelle connects Ile de Ré to mainland #France and is a beautiful port city to visit. #Proxima https://t.co/HQDBEhZMD2 pic.twitter.com/y75fAQ0tnM — Thomas Pesquet (@Thom_astro) February 18, 2017

"Thomas Pesquet, on vous le demande officiellement, on est preneur d'une petite photo du Futuroscope !" Sollicité par France Bleu Poitou, Dominique Hummel, le président du conseil de surveillance du Futuroscope, est sur la même longueur d'ondes. Comme nous, le parc de l'image aimerait aussi son cliché.

Notre appel à Thomas Pesquet diffusé ce mardi

Dans un reportage qui sera diffusé mardi matin sur notre antenne, nous interpellons Thomas Pesquet. Et notre idée est soutenu par les sites emblématiques du Poitou : le président du Futuroscope, Dominique Hummel, et le vice-président du parc naturel régional du Marais poitevin, Stéphane Vilain, appellent également de leur vœux une photo du Poitou depuis les étoiles !

Photo de Béziers prise ce lundi par le spationnaute. - Thomas Pesquet

Les clichés de la France vue de l'espace pris à ce jour par Thomas Pesquet (carte réalisée par Marina Cabiten / France Bleu)

Et pour aller plus loin sur le sujet, Didier Moreau, directeur de l'espace Mendès-France et du planétarium de Poitiers sera notre invité ce mardi à 8h10.