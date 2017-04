Franche-Comté : le casse-tête des mutuelles

Les dépenses de santé et les mutuelles qui vont avec en particulier : c'est le thème de notre dossier présidentielle 2017 ce lundi. On recense au total 500 mutuelles et autres organismes complémentaires santé, mais ces mutuelles pourtant incontournables, tout le monde ne peut pas se les payer.

Pour notre dossier présidentielle sur la Santé, nous nous sommes intéressés aux mutuelles. On recense 500 mutuelles et autres organismes complémentaires santé en France. Autrement dit une dépense supplémentaire et obligatoire pour faire face à la plupart des frais de santé que la Sécurité Sociale ne rembourse pas totalement. Mais aujourd'hui, ces fameuses mutuelles incontournables : tout le monde ne peut pas forcement se les payer...

Les mutuelles pratiquent des tarifs discriminatoires pour les retraités." Jean-Pierre Billod, de l'Intersyndicale Retraités du Doubs

C'est particulièrement vrai pour les 16 millions de retraités, dont plus d'un million vivent sous le seuil de pauvreté (1000 euros par mois), rappelle Jean-Pierre Billod, de l'Intersyndicale Retraités du Doubs : "Pour les retraités les mutuelles ça va de 100 à 200 euros mensuels pour quelqu'un qui gagne moins de 1000 euros c'est extrêmement important. En plus les mutuelles pratiquent des tarifs discriminatoires pour les retraités." L'Intersyndicale Retraités profite ainsi de la campagne présidentielle pour réclamer le remboursement à 100% des frais de santé par la Sécurité Sociale.

Une initiative franc-comtoise pour faire baisser le prix des mutuelles

Pascal Deriot est retraité à Thise, près de Besançon, pour faire baisser le prix des mutuelles, il a créé l'association ASAPA, Association Solidarité Amélioration du Pouvoir d'Achat en 2015. Après des appels d'offre, il a choisi une mutuelle franc-comtoise (Amellis) qui proposent à ses adhérents des tarifs préférentiels : "Il s'agissait pas de faire une mutuelle low-cost. On a négocié sur 350 personnes, par exemple pour l'optique on a une formule de 40% de réduction sur les verres et la monture. On est en dessous des tarifs des mutuelles normales." Des retraités mais aussi des gens sans emplois et des aides maternelles par exemple font appel à cette mutuelle. Il n'y a eu aucune augmentation des tarifs depuis la création de l'association. L'Association elle espère atteindre les 1.000 adhérents à la fin de l'année. Prochaine étape : s'attaquer aux assurances auto et habitation.