Francine Bessac, qui a fait chanter des milliers de Grenoblois, est décédée cette nuit

Francine Bessac, toute une vie au service du chant choral.

Devenue chef du Grand Choeur à Coeur Joie à l'âge de 23 ans en 1960, Francine Bessac a dirigé des générations de chanteurs amateurs pendant près de 60 ans à Grenoble. Originaire de la région parisienne, arrivée dans les Alpes en 1959 quand elle a été nommée professeur de musique au lycée des Eaux-Claires, elle est devenue au fil des ans une figure reconnue du monde de la musique à Grenoble. Exigeante, énergique, généreuse, elle a monté avec les 70 chanteurs de son choeur les plus plus grandes oeuvres du répertoire.

"Une très grande dame de la musique"

Voilà ce qu'en dit l'équipe de la Fabrique Opéra de Grenoble, avec laquelle elle a collaboré dès sa création : "Une très grande dame de la Musique s' en est allée. Francine Bessac nous a quitté cette nuit. C'est une perte immense pour tous les musicien(ne)s et ses amis qui ont eu la chance de la rencontrer et travailler avec elle.."

"Sa passion n'avait d'égale que son énergie, sa curiosité et la force de son partage (...) Elle fait partie de tous ces musiciens, talentueux, discrets, exigeants, qui font que la pratique musicale amateur change la vie de milliers de personnes. Merci pour tout Francine".

Ses anciens chanteurs ne pourront que chanter "de loin" pour lui dire adieu

Hospitalisée samedi soir parce qu'elle était très fatiguée par une opération et essoufflée, elle s'est éteinte cette nuit. Elle avait 83 ans.

Tous ceux qu'elle a fait chanter pendant toutes ces années partagent aujourd'hui leur tristesse et rappellent son appétit de musique et son énergie, sa passion et son envie de la transmettre. Une tristesse d'autant plus grande qu'ils ne pourront pas se retrouver pour chanter pour elle. Alors certains proposent de "chanter de loin, chanter à distance pour dire adieu à Francine".