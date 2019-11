Le service de chirurgie cardiaque des Franciscaines, c'est d'accord pour l'ARS Occitanie

Nîmes, France

C'est un signal fort envoyé à la clinique des Franciscaines à Nîmes. L'Agence régionale de santé Occitanie vient de renouveler son autorisation pour le service de chirurgie cardiaque pour une période de 7 ans à partir du 1er janvier 2020. Il était menacé, l'ARS estimant insuffisant le nombre d'interventions pratiquées. C'est pourtant le seul dans le Gard. Les 3 autres sont à Montpellier et Perpignan. Rien n'est réglé pour autant. Il faut maintenant convaincre les ARS de PACA et de Corse de signer elles aussi. "En 2008, le ministère de la Santé a défini des schémas interrégionaux pour planifier certaines activités dans la chirurgie cardiaque. Une inter-régions Languedoc-Roussillon/ PACA/ Corse. A ce titre, les autres ARS sont consultées " explique Patrick Giordani, le président du comité de soutien "Laisse mon coeur dans le Gard.

" La filière cardiovasculaire aux Franciscaines, c'est 50% de l'activité de la clinique"

Les Franciscaines ont donc demandé à l'ARS Occitanie qu'elle signifie aux deux autres agences qu'elles arrêtent d'instruire le dossier. Pour Emmanuelle Segalowitch, la directrice de la clinique, " le service de chirurgie cardiaque est primordial pour l'activité de l'établissement parce qu'elle soutient toute la filière cardio-vasculaire. Une filière qui représente 50% de notre activité."

Des patients du Gard mais pas seulement

La clinique, privée de ce service de chirurgie cardiaque ? impensable aussi pour les patients. Ils viennent non seulement du Gard mais de la Lozère, de l'Ardèche ou des Bouches-du-Rhône. "Ce week-end, on nous a adressé une patiente de Sète, qui n'a pas pu être prise à Montpellier. Une patiente de 50 ans victime d'une dissection aortique. Cette patiente a la vie sauve aujourd'hui. Si nous n'avions pas été là, nous aurions eu certainement un décès."

Plus de 25 000 signatures de soutien

Le comité de soutien " Laisse mon coeur dans le Gard" a déjà reçu 27 000 signatures de soutien. Il a reçu ce jeudi de nouveaux appuis de poids : ceux de la présidente de la Région, des présidents du Gard et de la Métropole de Nîmes, des maires d'Alès et de Nîmes et de plusieurs élus gardois.