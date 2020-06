Franck Chauvin : "Il faut continuer à utiliser l'hydroxychloroquine dans les essais thérapeutiques"

L'hydroxychloroquine a, à nouveau, le vent en poupe. En tout cas, deux des plus grandes revues scientifiques dont "The Lancet" viennent de retirer leurs articles qui avaient conduit à la suspension de l'usage du traitement en France. Leurs données n'ont pas été jugées fiables.

L'usage va donc reprendre mais juste pour la recherche, dont l'essai européen Discovery auquel participe le CHU de Saint-Etienne. Une décision saluée par le professeur stéphanois Franck Chauvin, membre du conseil scientifique et président du Haut conseil de la santé publique.

"On dit qu'il faut continuer à l'utiliser dans les essai thérapeutiques pour évaluer son efficacité. L'OMS a repris les essais. On va voir ce que fait la France et l'ANSM, l'agence chargée de ces décisions. Peut-être que, si on ne voit pas de toxicité particulière on reprendra les essais."

On a beaucoup d'arguments pour dire que, dans des phases avancées, l'efficacité de l'hydroxychloroquine est très faible. - Franck Chauvin

"Car il est important de savoir quel est l'efficacité de ce produit. On a beaucoup d'arguments de plus en plus qui s'accumulent pour dire que, dans des phases avancées, son efficacité est très faible. En tout cas, on n'arrive pas à la mettre en évidence pour l'instant."

Si l'utilisation de l'hydroxychloroquine a été suspendue jusque là, seul le "bras" concerné de l'essai Discovery a été arrêté. Le reste de l'étude se poursuit contrairement à l'essai Covadaxis du CHU de Saint-Etienne spécifique à l'hydroxychloroquine qui lui a été stoppé.