"Il faut des données grâce aux tests massifs" pour Franck Chauvin (Pdt du Haut Conseil de la Santé Publique)

Celui qui est également directeur de la Prévention et de la Santé de la population CHU de Saint-Étienne, soutient les choix du gouvernement en matière de déconfinement limité et de campagne massive de tests. Il alerte également sur la nécessité de poursuivre les dépistages de cancer.

Comme prévu, le gouvernement ne va pas desserrer la vis autant que prévu la semaine prochaine. Analyse de la situation avec Franck Chauvin, Président du Haut Conseil de la Santé Publique, également Directeur de la Prévention et de la santé de la population CHU de Saint-Étienne.

France Bleu Saint-Étienne Loire : C'était la bonne décision de prolonger la fermeture des lieux recevant du public de 3 semaines ?

Franck Chauvin : Par rapport à la première vague, on connait mieux les facteurs de risques. On sait que le brassage de populations, la densité de population dans un même endroit et le temps passé en contact avec quelqu'un potentiellement positif sont 3 facteurs de risque. La décroissance n'a pas été aussi rapide qu'on le souhaitait même s'il faut remercier les Français qui ont respecté toutes les mesures. Cependant nous ne sommes pas encore sortis de cette vague. Nous redoutons les fêtes de fin d'année comme risque potentiel supplémentaire.

On ne sait pas trop quoi penser nous ce matin, sur la question des tests massifs. Ceux de la région dans quelques jours, un autre du gouvernement à Saint-Étienne autour du 11 janvier. Les avis des experts divergent. Quelle est votre position ?

Il faut surtout qu'on sache ! C'est l'objectif de ces interventions comme on dit dans notre jargon. Elles seront conçues différemment. A l'issue on aura des réponses à nos questions. Les gens qui ont des idées toutes faites, cela ne m'intéresse pas. Le propre d'un expert c'est de se fonder sur des données. Les tests et leur pratique, savoir si on est positif ou négatif, ès lors qu'on est capable de donner rapidement le résultat et de repérer les plus contaminants dans une population, cela rend service. Ensuite il faudra évaluer de combien cela diminue l'incidence, la prévalence de cette maladie. Il faut qu'on ait des données pour répondre à ces questions et c'est ce que veut faire le gouvernement.

Vous êtes impliqué sur le plan cancer de la ville de Saint-Etienne. Vous êtes inquiet en matière de prévention et de dépistage dans une période où l'on ne parle que de Covid ?

C'est un enjeu majeur. Il faut s'habituer à vivre avec le virus et que les autres patients soient pris en charge normalement. Tous les progrès faits en cancérologie ou sur d'autres pathologies ne doivent pas être perdus. Il est impératif que les filières continuent à être actives. Le dépistage, la prise en charge précoce, l'accompagnement sont majeurs dans cette phase.