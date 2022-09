Le ministre de la Santé François Braun est de retour en Moselle ce vendredi 16 septembre. Un déplacement, en compagnie de la ministre des Sports Amelie Oueda-Castera, essentiellement porté sur le sport santé. Les ministres iront notamment dans un centre de dialyse à Talange à la rencontre de patients qui bénéficient d'un programme sport-santé. L'ancien chef des urgences du CHR Metz-Thionville et sa collègue du gouvernement inaugureront également Académos, une maison sport santé à Verny.

France Bleu Lorraine : François Braun, comment se situe la France en matière de sport santé ?

François Braun : La France n'est pas le meilleur élève en termes de prévention. D'une façon générale, et en termes d'activité physique et de sport, nous sommes loin de nos collègues d'Europe du Nord. C'est tout l'objectif que nous poursuivons, avec Amélie Oueda-Castera, de faire du sport santé, l'un des l'un des enjeux majeurs de la prévention dans les années qui viennent. On sait parfaitement que le sport est très efficace dans le cadre de la prévention, que ce soit la prévention primaire, c'est à dire pour ne pas tomber malade, pour se sentir bien. Mais aussi la prévention secondaire et tertiaire, c'est à dire lorsqu'on a une maladie chronique. Donc, c'est vraiment un médicament à part entière.

Le Plan Santé 2022 avait projeté 500 maisons sport et santé au niveau national. Nous allons l'atteindre à la fin de l'année. Il faut maintenant aller plus loin.

Vous allez lancer le volet santé du Conseil National de la refondation voulu par Emmanuel Macron. Que va t il contenir ?

C'est surtout donner la parole au terrain : professionnels de santé, concitoyens, élus. Je lancerai tout début octobre cette grande concertation avec les réunions qui seront organisées au niveau local. J'espère qu'il y en aura beaucoup en Moselle parce que si les problèmes sont au niveau local pour nos concitoyens, en particulier l'accès aux soins, les solutions, nous allons les trouver aussi au niveau local. Donc l'accès aux soins sera bien sûr un des axes principaux de cette partie santé du Conseil national de la refondation, mais également la prévention et l'attractivité des métiers.

L'accès aux soins, justement, c'est l'un des grands chantiers de vos débuts au ministère de la Santé. Votre premier acte a été la mission flash sur les urgences au début de l'été. Elle a porté ses fruits ?

On est bientôt fin septembre et nous pouvons dire maintenant que les résultats sont plutôt positifs. Ce que nous pouvions craindre, l'effondrement de notre système pendant cet été, ne s'est pas passé. C'est une très bonne chose grâce à l'implication des professionnels. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit nos collègues généralistes et autres professionnels de santé en ville. Donc oui, on peut être et on doit être satisfaits de ces premières mesures.

Ce sont des mesures qui étaient là pour nous faire passer l'été. Maintenant, il faut entreprendre la refondation justement de l'ensemble de notre système de santé.

Des services d'urgences, comme au CHR Metz Thionville, ont tout de même dû limiter leurs accès des nuits et des week-end...

Limiter l'activité, c'est surtout réguler cette activité au niveau des services d'urgences. C'est à dire conseiller à nos concitoyens d'appeler le 15. Mieux orienté cela ne veut pas dire moins bien soigner. Surtout dans une région comme Metz et ses environs. Nous avons une organisation des médecins généralistes pour répondre justement à ces soins non programmés. C'est repenser un peu notre notre système. Parce que quand vous avez une angine ou que vous avez mal au genou depuis trois semaines, la solution, ce n'est sûrement pas les urgences, c'est plutôt d'aller voir un médecin généraliste.

à lire aussi Crise aux urgences : le ministre de la Santé admet finalement que plusieurs services sont fermés

Comment résoudre la double problématique en Moselle du manque de personnel soignant et de la fuite vers le Luxembourg ?

Il n'y a jamais, malheureusement une solution pour résoudre tout. Mais il y a un panel de solutions. C'est tout le principe que j'ai développé cet été dans le concept de la boîte à outils : différentes solutions qui s'adaptent à chaque territoire. La problématique transfrontalière est une problématique qui touche bien sûr la Moselle d'autres départements.

Ce qu'il faut, c'est donner envie aux professionnels de santé de s'installer chez nous. C'est leur donner de bonnes conditions de travail.

On le sait, les conditions de travail dans l'hôpital sont actuellement très difficiles, surtout post-Covid. Il faut améliorer d'abord ses conditions de travail. La concurrence financière du Luxembourg, il faut forcément en parler, mais c'est quelque chose qui ne doit pas être considéré comme le seul problème. Comment faire pour que les professionnels de santé formés en Moselle, restent chez nous ? Ca passe aussi par des facilités, probablement de se loger, de se déplacer.

Sommes-nous dans une 8e vague de Covid-19 ?

Les indicateurs commencent à changer. Nous ne sommes pas encore dans une accélération importante. Mais le fameux R qui dit combien de personnes sont contaminées par une personne malade était à 0,9 il y a une semaine. Maintenant, nous sommes un peu au dessus de 1%. Ces indicateurs, je les surveille tous les jours de très très près. La région Grand-Est est la région où le taux d'incidence et le taux de reproduction sont un tout petit peu plus élevés que le reste de la France. Maintenant, nous sommes en dessous de 200 contaminations pour 100.000 habitants.