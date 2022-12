François Braun, le ministre de la Santé, a inauguré un nouveau laboratoire chez Urgo à Chenôve

C'est le défilé du gouvernement ces dernières semaines en Côte-d'Or. Après Emmanuel Macron , le ministre de la Justice, ou encore le porte-parole du gouvernement, c'est au tour de François Braun de venir dans le département ce vendredi 16 décembre. Le ministre de la Santé et de la Prévention a inauguré le laboratoire Genesis de l'entreprise Urgo à Chenôve. Une équipe de chercheurs planche dans ce labo sur une peau artificielle qui permettrait de venir en aide aux grands brûlés. Le ministre est aussi passé par la maison médicale de Thorey-en-Plaine, avant de rencontrer la présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay.

Le ministre de la Santé et de la Prévention a désormais une plaque qui porte son nom devant le laboratoire Genesis. © Radio France - Dimitri Morgado

De la peau artificielle à Chenôve

Le projet de peau artificielle de l'entreprise pharmaceutique Urgo est dans les têtes de ses dirigeants depuis un moment. Mais imaginer créer de la "fausse peau", cela paraissait inimaginable il y a quelques années. L'idée est de la proposer dans plusieurs années aux grands brûlés. Mais il va encore falloir être patient. Les premiers essais cliniques sont prévus pour 2027 , afin de pouvoir soigner des patients dès 2030.

Le projet de recherche Genesis veut rendre accessible au plus grand nombre cette une solution thérapeutique. Mais recréer la peau, c'est un sacré défi scientifique. Il s'agit du plus grand organe du corps humain, et il possède un rôle essentiel de protection contre les microorganismes, les UV, ou encore les frottements.

Une innovation côte-d'orienne

Cette peau artificielle est donc une innovation de chez nous. Le ministre de la Santé a voulu saluer le travail des chercheurs côte-d'oriens. "La peau est un organe d'une extrême complexité. Réussir et imaginer simplement pouvoir faire une peau artificielle est un enjeu extraordinaire pour des millions de patients à travers le monde, explique François Braun. Et que se soit une entreprise française, Urgo, une entreprise ici de Côte-d'Or qui porte ce projet, c'est une immense fierté pour le ministre de la Santé et de la Prévention que je suis." Il souligne aussi que "l'innovation en santé à Dijon et en Bourgogne est remarquable".