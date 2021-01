Covid-19 : les maires de Dijon et Besançon dénoncent la carence de l'Etat dans les livraisons de vaccins

François Rebsamen critique le manque de vaccins contre la COVID-19. Le maire de Dijon (Côte-d'Or) dénonce samedi 16 janvier 2021, dans un communiqué conjoint avec la maire de Besançon (Doubs), Anne Vignot, "la carence de l’Etat central dans la livraison de vaccins pour les populations de nos deux grandes villes."

Une demande pour plus de transparence

François Rebsamen et sa consoeur bisontine demandent plus de transparence sur le "dispositif d’approvisionnement en vaccins et en matériel. [...] Nous faisons face à un afflux de demandes, beaucoup d’impatience et de questions sans réponse. [...] Nous sommes très loin de la coopération efficace entre l’Etat central et l’échelon local pourtant prônée par le gouvernement."

Ils pointent du doigt les informations transmises depuis l'arrivée du vaccin, "parfois contradictoires, transmises au compte-goutte et au dernier moment aux CHU et aux représentants locaux de l’Etat et de l’ARS (Agence Régionale de Santé)". Pour eux, "seule une information transparente partagée et une association réelle des collectivités permettra de faire face."

"Quatre mois et demi pour vacciner les personnes de plus de 75 ans"

Selon François Rebsamen et Anne Vignot, au rythme actuel de livraison, il faudrait plus de quatre mois et demi pour vacciner les personnes de plus de 75 ans, alors que "nous sommes au cœur de la Région de France la plus touchée par la COVID", estiment les maires de Dijon et de Besançon.