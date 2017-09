Françoise Anthonioz-Blanc, France Alzheimer Isère : "Près de trois millions de personnes sont concernées en France"

Avec plus de 900 000 cas recensés en France, dont 14 000 en Isère, la maladie d'Alzheimer est toujours un fléau. À la veille de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, France Bleu Isère recevait Françoise Anthonioz-Blanc, présidente de l'association France Alzheimer en Isère.

Ce jeudi aura lieu la 24e édition de la Journée mondiale Alzheimer. Sans remède connu, et malgré les traitements existants, s'agit aujourd'hui de la maladie neurodégénérative la plus répandue en France. "En additionnant le nombre de personnes malades et les proches-aidants, cela nous amène à plus de trois millions de personnes concernées", explique le Dr. Françoise Anthonioz-Blanc. Présidente de l'association France Alzheimer en Isère, elle rappelle que si cette maladie est un réel handicap pour les personnes atteintes, elle a également un fort impact sur le quotidien des proches : "Cette maladie va isoler tant les malades que les aidants."

L'âge : le facteur déterminant

Si la maladie d'Alzheimer peut toucher théoriquement tous les individus, elle est bien plus fréquente chez les patients d'un âge avancé. "L'âge moyen est compris entre 80 et 85 ans", détaille le Dr. Françoise Anthonioz-Blanc, "elle reste rare jusqu'à 65 ans et augmente progressivement, passant de 2 à 15% de personnes malades." La présidente de France Alzheimer en Isère enjoint donc l'entourage de personnes pouvant être concernées à rester vigilants et à guetter les symptômes. "Les signes alertants sont une perte de la mémoire récente mais aussi les troubles du langage et la modification de la personnalité", détaille-t-elle.

Une journée pour informer

À l'occasion de la Journée mondiale consacrée à cette maladie, l'association France Alzheimer organise des actions d'information et de sensibilisation. "Cette année, nous mettons l'accent sur les actions menées par l'association afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre", explique la présidente de l'antenne iséroise. L'objectif est de mobiliser et alerter les familles et les personnes concernées, mais aussi de faire passer le message que vivre avec la maladie est possible.

