Alors que la la loi autorisant la contraception fête ce mardi ses 50 ans, Françoise Laurent, administratrice du planning familial de l'Isère et présidente de la Fédération des plannings familiaux de Rhône-Alpes est revenuE sur ce combat des années 60 et sur la perte de vitesse de la pilule.

Lucien Neuwirth. Voici l’homme à l’origine de la célèbre loi autorisant la contraception en France. Adoptée le 19 décembre 1967, cette loi autorisant la contraception, a aujourd’hui 50 ans. « C’était une révolution souligne François Laurent, et la plupart des gens espéraient que la contraception allait arrêter les avortements clandestins ». Et la militante de rappeler que le premier centre du planning familial a été ouvert en 1961 à Grenoble.

Avant la loi Neuwirth, "on ne connaissait pas bien l'existence de la pilule" fait remarquer Françoise Laurent, qui souligne qu'elle reste la méthode contraceptive la plus utilisée. Mais elle est aussi en perte de vitesse : aujourd’hui, 36% des Françaises concernées par la contraception prennent la pilule, contre 45% en 2010, Françoise Laurent trouve ce chiffre « toujours énorme mais il baisse pour de nombreuses raisons. » En 2012, une femme avait porté plainte suite à un AVC qu’elle attribuait à la prise d’une pilule de 3ème génération. L’Agence nationale du médicament avait alors encouragé les médecins à prescrire en première intention des pilules plus récentes. Françoise Laurent estime qu'il s'agissait d'une « cabale contre la pilule 3e génération ».

"Beaucoup de femmes vivent la pilule comme une chose contraignante"

Reconnaissant que « beaucoup de femmes vivent la pilule comme une chose contraignante et difficile», la présidente régional du Planning familial appelle « les jeunes filles » à « reprendre un peu la main ». Elle explique l’importance en France de la pilule par l'influence des médecins qui ont « pendant longtemps trouvé plus facile de la prescrire. »

Interrogée sur les autres méthodes contraceptives utilisées, la présidente de la Fédération des plannings familiaux de Rhône-Alpes note qu'il « existe des méthodes au long cours comme le patch ou le stérilet ». Elle a également ajouté que les femmes ont « délaissé la pilule pour d’autres méthodes moins hormonales ».

Enfin, selon Françoise Laurent : « La contraception doit être adaptée à chaque personne », et l’efficacité de la contraception dépend « de l’adaptabilité de la méthode à la femme ».