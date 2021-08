Fraudes au pass sanitaire : "on a diffusé aux médecins de nombreuses mises en garde", explique un généraliste

Après l'affaire de la vente de fausses attestations de vaccination à Bordeaux la semaine passée, une autre fraude au pass sanitaire est venue s'ajouter dans le département, après que le compte professionnel d'un médecin a été utilisé pour produire 55 attestations à des bénéficiaires qui n'avaient pas reçu de doses. Pour comprendre les nouvelles questions qui se posent sur la sécurité des sésames, Arnaud Gaunelle, médecin à Lormont et représentant départemental du syndicat MG France détaille pour France Bleu Gironde les enjeux qui se posent aujourd'hui aux praticiens.

FBG : Comment procède aujourd'hui un médecin qui fournit une attestation de vaccination à un patient ?

Arnaud Gaunelle : Il y a deux façons. La première avec notre carte professionnelle, qui est l'équivalent d'une carte bleue. On a un lecteur, on se connecte à internet et avec cette carte et notre code secret, on peut se connecter au site Ameli pour faire la vaccination. La deuxième option, pour faciliter notamment la vaccination dans les centres, c'est un système de carte dématérialisée un peu comme les systèmes de carte bleue qu'on peut avoir sur les téléphones portables. On a une application, on valide son inscription sur le portail de vaccination avec un code secret reçu par sms.

Qui dit nouveau système dit aussi nouvelles pratiques et potentiellement de nouvelles inquiétudes pour les médecins ?

On a de plus en plus de cas de fraude où des personnes qui travaillent dans les centres de vaccination ont réussi à récupérer des identifiants et des codes de médecins pour pouvoir se connecter et générer de faux pass sanitaires grâce à ces informations.

Dans les centres quand il y a peu de médecins et beaucoup de personnel, on est obligé de partager nos codes dans certains cas. Certains collègues ont donc parfois pu se montrer imprudents.

L'autre point, c'est que l'on a parfois des collègues plus âgés qui sont appelés en renfort et qui ne maîtrisent pas totalement l'outil numérique et qui ont pu se faire subtiliser par ruse leurs identifiants. On a diffusé de nombreuses mises en garde à nos collègues pour expliquer qu'il faut considérer sa carte professionnelle comme une carte bleue, pour éviter d'être mis en cause dans des affaires de faux pass.

Vous et vos collègues êtes confrontés à une pression de la part de ceux qui refusent le vaccin ?

On a quasiment tous été sollicités. Ca peut aller de la boutade à des demandes très sérieuses, où l'on nous demande de faux certificats. Il y a beaucoup de travail pédagogique à faire pour contrer ces inquiétudes sur le vaccin et pour pouvoir aller vers une vraie vaccination, puisque le patient n'est pas protégé même avec un faux pass. Notre soucis reste un soucis de santé publique, de protéger nos patients au-delà de faire du papier et des pass.

Que risque un médecin qui accepterait ces demandes ?

Les peines pour les professionnels de santé sont extrêmement lourd. C'est minimum deux à cinq ans, ça monte à presque dix ans s'il y a une histoire de bande organisée. Et derrière, le conseil de l'ordre peut nous sanctionner et nous radier à vie pour nous empêcher d'exercer en temps que médecin.