F. Boiron, directeur du CHU de Lille : "on est revenu à un absentéisme d'avant Covid, ça va nettement mieux"

70 ans après son inauguration, la cité hospitalière de Lille, devenue CHU aujourd'hui, garde sa spécificité explique Frédéric Boiron : "on a installé pour la première fois dans un bâtiment les 3 grandes fonctions d'un CHU à la française : les soins, l'enseignement avec la formation des jeunes médecins et les laboratoires de recherche". Des services qui ont été créé au sein de l'hôpital Huriez, avec son architecture en briques remarquable. En 1953, on ne comptait que 1 800 salariés sur ce site ajouté à l'hôpital Calmette juste à côté.

70 ans plus tard, ce sont 16 000 personnes qui travaillent au CHU de Lille. Si on y ajoute les étudiants en médecine et pharmacie, les patients et les visiteurs, ce sont 35 000 personnes qui fréquentent le site du CHU chaque jour.

Un CHU qui attire

Selon son directeur général,"le CHU attire même si on a des difficultés comme les autres. Depuis la rentrée, on a de bonnes nouvelles sur le recrutement. On a augmenté de 20% nos recrutements, rempli nos écoles d'infirmières. Je ne vais pas dire que tout va bien, ce ne serait pas crédible mais ça va nettement mieux qu'au cours des années de crise".

La période post-Covid a été difficile comme pour l'ensemble de la société : "le personnel a marqué le coup parfois, on a eu de l'absentéisme, des gens qui ont eu besoin de s'arrêter ou de prendre du recul, le contrecoup de cette période extrêmement intense. On était arrivé à plus de 12% d'absentéisme soit 1 300 personnes absentes par jour prévues au planning, c'était considérable. Aujourd'hui on est revenu à 10%, ce qui est l'étiage auquel on était avant la crise en 2019. On a aussi augmenté nos effectifs avec 200 emplois de plus qu'avant la crise".

Lille parmi les 100 meilleurs hôpitaux du monde

Chaque année, le magazine Newsweek établit un classement des hôpitaux à travers le monde et cette année encore, le CHU est très bien placé, en restant dans le top 100 des meilleurs hôpitaux de la planète : on cite notamment les hôpitaux Huriez (pour la neurochirurgie) et Salengro (spécialités médico-chirurgicales).

Des agrandissements et rénovations à venir

3 grands projets se profilent au CHU : les rénovations et extensions des hôpitaux Roger Salengro (427 millions d'euros) et Jeanne de Flandres (125 millions d'euros) et la reconstruction de la pharmacie de l'hôpital (50 millions d'euros).

Le CHU en chiffres :

16 000 personnels

250 métiers

12 hôpitaux

1ère maternité de France à Jeanne de Flandres avec 5 300 accouchements chaque année

1,7 milliards d'euros de budge

Pour célébrer ses 70 ans, le CHU de Lille propose de nombreuses visites, expositions ou expériences insolites sur son internet .