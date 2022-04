Fromages Graindorge contaminés : "aucune intoxication recensée à cette heure" affirme Lactalis

Plus de 2.500 fromages de la marque Graindorge, qui appartient au groupe mayennais Lactalis, ont été retirés des rayons, des camemberts et des bries fabriqués dans une usine du Calvados. La source de contamination a pour origine du lait cru fourni par une exploitation partenaire des Fromageries de Normandie. Des traces infimes de listeria y ont été découvertes assure le leader mondial des produits laitiers. Aucune intoxication n'a été recensé à cette heure.

Le rappel de produits concerne un seul lot avec deux types de fromages : des coulommiers et des bries. Ils ont été commercialisés partout en France dans les principales enseignes de la grande distribution : Auchan, Leclerc, Casino, Carrefour, Intermarché, Cora, Système U, Franprix, Schiever et les épiceries "Nous Anti Gaspi". Les consommateurs, qui en ont récemment achetés, sont invités à les jeter à la poubelle ou bien à les ramener en magasin. Si certains en ont mangés et s'ils présentent des symptômes, fièvre, courbatures, maux de tête, ils doivent alors consulter rapidement un médecin.

La listériose est une infection alimentaire rare - quelques centaines de cas par an en France - mais une fois déclarée, elle est particulièrement meurtrière : environ un quart des patients décèdent. Le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines. Ce n'est pas la première fois que Lactalis est confronté à une crise sanitaire. En 2018, de la salmonelle avait été trouvé dans du lait pour bébé fabriqué dans l'usine de Craon (Mayenne). Plusieurs dizaines de nourrissons étaient tombés malades.