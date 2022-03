Frontaliers : allègement des mesures sanitaires Covid en Sarre ce vendredi

Le port du masque en Sarre ne sera plus obligatoire que dans quelques cas, à partir de vendredi

Alors que le masque et le pass vaccinal ne seront plus obligatoires en France, sauf quelques exceptions, à partir du 14 mars, nos voisins de Sarre allègent à leur tour les restrictions sanitaires. Deux dates à retenir : ce vendredi 4 mars, et ce samedi 5 mars.

Petit rappel en préambule : il faut faire la différence entre les règles 2G, 2G+ et 3G, en vigueur en Allemagne. 3G signifie vacciné, testé ou guéri. 2G, seulement vacciné ou guéri, le test négatif ne suffit pas pour les activités régies par cette règle. Enfin 2G+ correspond à vacciné ou guéri avec un test négatif à présenter.

Assouplissements pour les non vaccinés

Le principal changement s'opère ce vendredi : c'est le retour de la règle des 3G dans un grand nombre de secteurs. Cela signifie que les personnes non vaccinées peuvent retourner chez le coiffeur, au cinéma, dans les salles de spectacle, à la piscine ou dans les salles de sport. Il faut tout de même montrer patte blanche, avec un test négatif : de moins de 48h pour un PCR et moins de 24h pour un antigénique.

Seule exception : les discothèques, qui rouvrent en ce 4 mars, restent soumises à la règle 2G+ (vacciné ou guéri avec un test négatif). Et pour les événements de plus de 2.000 personnes, c'est la règle des 2G qui s'applique : vacciné ou guéri mais pas besoin de test supplémentaire.

Autre nouveauté : la fin du masque en intérieur pour les personnes vaccinées ou guéries qui présentent un test négatif de moins de 6 heures. Les personnes non vaccinées, par exemple, pourront assister à un concert, mais elles devront garder leur masque. En extérieur, fin du masque également dans les lieux où on peut aisément respecter une distance d'au moins 1,50 mètre entre deux personnes.

Pour rappel, le masque FFP2 n'est plus obligatoire en Sarre : la mesure qui s'imposait dans les transports ou les supermarchés a été abandonnée quelques semaines plus tard.

Du nouveau aussi dans les écoles

D'autres assouplissements entrent en vigueur aussi ce samedi 5 mars, en milieu scolaire. En premier lieu, le masque ne sera plus obligatoire dans les cours de sport et de musique.

Par ailleurs, les personnes extérieures à l'école, notamment les parents, même non vaccinées, pourront entrer dans l'enceinte des établissements scolaires : c'est la règle des 3G. Jusqu'alors, il fallait être ou vacciné ou guéri du Covid, et présenter en plus un test négatif.

Des mesures valables au moins jusqu'au 17 mars, mais les autorités sarroises ont déjà en ligne de mire un autre événement : les élections régionales du 27 mars. Là, le masque sera obligatoire pour tout le monde dans les bureaux de vote.