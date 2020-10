Coronavirus : 30 cas positifs au foyer Jean-Piaget pour adultes handicapés de Frontignan

Trente cas de Covid-19 (quinze salariés et quinze résidents) ont été détectés lundi après un dépistage massif au sein du foyer Jean-Piaget, situé à Frontignan (Hérault). Tous sont asymptomatiques et ont été placés à l'isolement.

Le foyer Jean-Piaget pour adultes handicapés de Frontignan-La Peyrade est un cluster de coronavirus. Quinze salariés et quinze résidents ont été testés positifs au Covid-19 lundi, suite à un dépistage massif au sein de l'établissement. Les premiers sont en quarantaine à leur domicile, les seconds ont été placés à l'isolement. Tous sont asymptomatiques.

La situation s'est lentement dégradée depuis vendredi dernier

Vendredi 2 octobre, trois résidents présentaient "des symptômes rhino-pharyngés". Ils ont été immédiatement testés le lendemain, samedi, explique Laurent Maitre, le directeur général de l'Association Vallée de l'Hérault, qui gère le foyer Jean-Piaget. Le test a révélé qu'ils étaient positifs au Covid-19.

Un dépistage massif a alors été organisé, lundi, sur tous les salariés et les résidents (75 personnes en tout). Et mardi, les résultats sont donc tombés : 30 personnes positives au total. Ce mercredi, plus personne n'avait de symptômes.

Toutes les visites sont désormais interdites au foyer Jean-Piaget. Une infirmière s'est aussi installée 24 heures sur 24, en renfort. "C'est une situation qui demande toute notre attention. Nous avons modifié notre organisation, vu que les salariés positifs sont confinés chez eux. Et les salariés négatifs feront l'objet d'un nouveau test, demain jeudi", complète Laurent Maitre.

"On a renforcé les équipements de protection individuelle des salariés : masques FFP2, blouses, surblouses, charlottes. L'idée est de contenir le virus dans l'établissement et que ce soit vite un mauvais souvenir" - Laurent Maitre, directeur général de l'Association Vallée de l'Hérault, qui gère le foyer Jean-Piaget

Mais le directeur de la structure se veut rassurant. "On s'entraîne depuis mars. Les gestes barrières et les protocoles Covid sont en place dans notre établissement, et aujourd'hui, tout fonctionne facilement. La situation n'est pas plus compliquée, pour nos salariés, que de faire respecter les gestes barrières à tout un chacun."