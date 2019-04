Les risques cardiovasculaires désormais dépistés en pharmacie dans le bassin minier

Avion, France

Fin mars, l’Agence régionale de santé (ARS) et l’union régionale des professionnels de santé – pharmaciens (URPS) ont lancé une campagne de prévention unique en France. Elle concerne les maladies cardiovasculaires. Pendant cinq ans, plus de 700 pharmacies du bassin minier et du Cambrésis sont invitées à proposer un dépistage gratuit pour les personnes à risque.

Pour l'instant, une centaine de pharmacies participe à cette opération financée par l’Agence Régionale de Santé. L’enjeu est de taille : pour ces maladies les Hauts-de-France ont un taux de mortalité prématurée supérieur de 35 % à la moyenne nationale.

Thierry Boucher, pharmacien à Avion, près de Lens

"Cela concerne des hommes de plus de 40 ans ou des femmes de plus de 50 ans qui ont d’autres facteurs de risque : le tabac, le surpoids, des antécédents familiaux de maladies cardio-vasculaires" précise Thierry Boucher, pharmacien à Avion, près de Lens. Ce dépistage consiste en un série de tests effectués par le pharmacien ou la pharmacienne dans une salle aménagée spécialement.

Le test gratuit dure quinze minutes

IMC, taux de glycémies, tensions, questionnaire sur la qualité de vie : en quinze minutes, les risques sont évalués. "Quand on prend une tension et qu’on arrive à 17/18, il y a un problème" explique Thierry Boucher. Si les résultats sont inquiétants, le dossier est rapidement transmis à un médecin qui prend en charge le patient. "Notre action c’est juste du repérage, on n’est pas là pour soigner. On est persuadé que la prévention est importante, ça limite l’évolution des pathologies" poursuit-il

Depuis 2009 et la réforme relative aux patients, à la santé et aux territoires, les pharmacies contribuent à la prévention et au dépistage. Vaccin contre la grippe, maladie rénale, insuffisance cardiaque ou diabète, les exemples sont nombreux. Graziella a 49 ans et pour elle, ces nouvelles missions des pharmacies sont très pratiques : "Prendre rendez-vous chez le médecin juste pour ça je trouve ça ridicule".

Si les pharmacies étendent leur champ d’action, elles ne prennent pas pour autant la place des médecins selon Thierry Boucher : "Les pharmaciens sont une porte d’accès facile pour la population, mais on ne prend pas le travail du médecin, on renvoie vers le médecin pour essayer d’améliorer la santé publique dans ce bassin de vie."

En 2016, une quarantaine de pharmacies avaient déjà participé à une expérimentation sur le secteur de Lens. Plus de 450 patients avaient été dépistés.