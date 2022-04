Face aux scandales sanitaires, faut-il avoir peur de ce qu'on a dans notre assiette?

Après les pizzas Buitoni et les chocolats Kinder, c'est maintenant des fromages qui sont contaminés. Le groupe mayennais Lactalis rappelle des coulommiers et des bries des marques Normanville et Grindorge produits dans l'usine normande de Livarot. Des traces de listeria ont été découverts.

Myriam Guitton est experte en sécurité alimentaire dans la région Pays-de-la-Loire, elle était l'invitée du 6/9 de France Bleu Mayenne ce mercredi 6 avril : "c'est vrai que le contexte est un petit peu anxiogène, mais l'alimentaire fait partie d'une activité qui peut être ciblée pour ce type de rappel de lot, parce que les professionnels ont l'obligation de vendre un produit sain et sûr. En France, il y a un cadre réglementaire strict, les professionnels ont des obligations. Ils sont très sensibles à cette problématique de risque alimentaire, le consommateur peut être rassuré, les exploitants ont l'obligation de vérifier ce qu'ils vendent mais aussi de retirer de la vente ce qui peut être dangereux."

L'affaire de la salmonelle dans le lait infantile à l'usine Lactalis de Craon a changé beaucoup de choses

Myriam Guitton le reconnait, il y a un avant et un après affaire du lait infantile contaminé à l'usine Lactalis de Craon en 2018 "cette affaire a fait évoluer les choses et tant mieux. _Elle a mis le doigt sur la responsabilités des exploitants_. Aujourd'hui on impose des contrôles dans l'environnement des entreprises qui vendent des produits à risque. On fait beaucoup plus attention grâce à la réglementation mais aussi au consommateur qui est là pour nous faire progresser, il y a 20 ans en arrière, on ne portait pas le gant dans la grande distribution, aujourd'hui ça choque si on nous sert sans gant, il y a des choses qui évolue positivement."

Manger français et lire attentivement les étiquettes

Pour être sûr de ce que l'on mange, il y a des règles à respecter, pour Myriam Guitton : _"il faut manger français, avec des matières premières qui sont produites en France. La base aussi c'est de regarder les étiquettes_, il faut respecter la température de conservation, mais aussi le mode d'emploi, respecter le temps de cuisson, la température de cuisson, quand on a ouvert un produit, il faut le consommer rapidement."