"Tout dépend de la chaîne de transmission du Covid-19 pour décréter la fermeture d'une classe"

"Notre but est de casser la chaîne de transmission du Covid-19" précise Maryse Burger, médecin conseiller technique pour l'Académie d'Amiens.

La semaine dernière à Rosa Parks, il y a eu une activité sans port du masque au collège dans le cadre de l'opération école ouverte. "Il fallait identifier les cas contacts, les mettre en quatorzaine et leur proposer un test de façon à s'assurer qu'ils n'ont pas été contaminé" explique Maryse Burger.

Un test est proposé 7 jours après le contact avec la personne testé positive

Généralement on ne fait pas de test avant le 7ème jour de contact. Si on le fait trop tôt on risque d'avoir des tests négatifs ajoute Maryse Burger qui fait référence au protocole mis en place par l'Agence Régional de Santé.

On peut fermer une classe ou une école en fonction de la chaîne de transmission. C'est à partir des tests positifs que l'ARS, l'inspection académique et l'établissement prendront la décision de fermer ou non une classe ou un établissement. Par exemple dans une classe si 3 cas sont liés on sera certainement amené à la fermer. Mais c'est une étude au cas par cas.