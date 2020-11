Olivier Epaulard, infectiologue du CHUGA : "L'hôpital de Grenoble est en tension mais il n'est pas submergé"

Olivier Epaulard, vous avez fait une demande de transfert de malades pour la première fois depuis le début de l'épidémie, est-ce que ça veut dire que vous êtes saturé au CHU de Grenoble ?

En fait, on n'a pas fait une demande de transferts. On a prévenu l'ARS (Agence régionale de santé) que l'on souhaitait pouvoir activer ces transferts, si c'était nécessaire. Pour l'instant, on n'est pas plein en terme de lits de médecine, on n'est pas plein aux urgences, on n'est pas plein en réanimation. On a encore des lits de libre. On a encore des capacités d'accueil. On n'est pas encore dans une submersion par rapport à cette deuxième vague. On est en train d'étudier avec l'ARS la possibilité de faire des transferts, s'il était besoin. Mais pour l'instant, on ne va pas le faire dans les jours qui viennent.

Vous êtes encore dans une situation maîtrisée mais vous anticipez un éventuel pic ?

Une situation maîtrisée, je ne sais pas ! On n'espérait peut-être le weekend dernier atteindre un plateau. Finalement ce plateau on ne l'a pas atteint. On est toujours sur une augmentation des cas, une augmentation du nombre des entrées, une augmentation des passages en réanimation. On espère que le confinement va donner son effet dans les jours qui viennent. Il est trop tôt pour le dire.

Dans ce contexte, vous pensez comme Jean Castex, qu'il était trop tôt pour assouplir le confinement ?

Oui bien sûr ! Pendant la première vague, on a confiné le 16 mars et on a vu les effets de façon franche entre le 31 mars et le 1er avril. On ne s'attendait pas à voir les effets tout de suite. Alors certes à Grenoble, on était en couvre-feu, on a fermé les bars et restaurants plus tôt que dans le reste du territoire, et je pense que c'est une chance, sinon on serait dans une situation bien plus difficile. Mais le confinement n'ayant pas encore atteint les 15 jours, cela ne m'étonne pas qu'on ne puisse pas encore parler de levée du confinement. Discuter de lever les interdictions d'aller dans les commerces, plus tard cela me paraît une bonne chose. Parce que si les gens sont masqués, je ne suis pas certain que les commerces soient des lieux dangereux. Les ouvrir le 1er décembre, oui, mais pas avant.

Laurent wauquiez annonce la mise à disposition des élèves infirmiers et kinés, 4000 qui vont pouvoir occuper des postes d'aide-soignants parce qu'ils sont encore en formation. Mais ça peut libérer de la main d'oeuvre qui peut être transférée sur des taches plus expérimentées. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que vous attendez ce type de renfort au CHU de Grenoble ?

Effectivement, pour soigner les gens il faut des lits mais il faut aussi du personnel. Il faut par exemple en réanimation avoir des respirateurs ou dans les services de médecine avoir des lits. Mais il faut aussi avoir des professionnels. C'est vrai qu'au vu des charges de travail, on sera intéressé par ces renforts. On sera quand même attentif que cela ne se fasse pas au détriment de la formation des gens, de leur droit professionnel. Mais c'est vrai mais que cette mise à disposition sur la région va être utile.

Vous avez déprogrammez des opérations non urgente depuis quelques jours. Quelle est la situation ? C'est quoi une opération non urgente ?

Par exemple quelqu'un qui a une arthrose de genou et qui est gêné depuis plusieurs mois ou depuis un an ou deux par exemple et pour qui une opération de pose de prothèse avait été planifiée. Ce type d'opération, on ne va le faire maintenant. Entre autre parce que quelqu'un qui est opéré peut avoir besoin de réanimation. Et entre le coronavirus et d'autres pathologies imprévisibles, on a besoin de place en réanimation.

Pour rassurer ceux qui nous écoutent, si on a d'autres pathologies lourdes aussi, si on a un besoin urgent, vous êtes en capacité d'y répondre ?

L'hôpital est sous tension mais l'hôpital n'est pas submergé. On continue à faire face sur les deux fronts à la fois : à la Covid et à la fois les autres pathologies qui sont toujours présentes.

Le profil des malades en réanimation ? On dit qu'ils sont plus jeunes que lors de la première vague, vous le constatez ?

Non, c'est complètement la même pathologie, le même âge, la même prédominance d'hommes qu'il y avait dans la première vague. On a des cas de gens jeunes en réanimation, on avait déjà des jeunes dans la première vague. La première vague était moins importante donc peut-être qu'on s'en est moins rendu compte, les jeunes semblaient moins nombreux. Mais en proportion c'est pareil. C'est la même maladie qui recommence, sauf que la deuxième vague est plus importante que la première.