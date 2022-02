Fugues de patients psychiatriques à Toulouse : l'Hôpital Marchant rappelle la complexité de sa mission

Le Conseil de surveillance du centre hospitalier Gérard Marchant s’est réuni lors d’une séance exceptionnelle ce vendredi 4 février après l'incroyable série de "sorties sans autorisation" survenue depuis un peu plus de deux semaines.

L'hôpital Marchant, institution psychiatrique toulousaine située route d'Espagne juste en face de l'ancien site AZF, fait face à une vague sans précédent de fugues de patients depuis le 19 janvier dernier.

La plus grave, la première, a fait un blessé grave : une dame de 73 ans violemment agressée par Jérémy Rimbaud, alias le "cannibale de Nouilhan", déclaré irresponsable pénalement après un meurtre sauvage en 2013. Cette femme a eu les deux bras cassés le 19 janvier près de chez elle, quand ce patient lui a sauté dessus, la frappant à coups de bâton. Ont suivi au moins deux autres sorties sans autorisation de patients nécessitant l'intervention des forces de l'ordre, et France Bleu Occitanie vous révélait que deux autres patients avaient quitté précipitamment l'établissement psychiatrique le 22 janvier dernier.

Confiance renouvelée au personnel

Dans le communiqué envoyé ce vendredi par l'hôpital Marchant, les membres du Conseil de surveillance réunis dans la matinée souhaitent faire parvenir "un message de soutien à la victime et à ses proches". Cette femme, Françoise C., a porté plainte contre Jérémy Rimbaud et contre l'établissement.

Le texte, sur une page, qui parle "d'onde de choc dans la population et au sein de l'hôpital", met surtout en lumière la mission complexe des établissements psychiatriques, souvent caricaturée par le grand public, alliant "la recherche d’un équilibre constant entre droits des patients et sécurité des soins".

Le Conseil de surveillance précise qu'il renouvelle sa confiance au personnel de l’Hôpital Gérard Marchant. L'institution attend désormais les conclusions des différentes inspections nationales et régionales.