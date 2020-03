Fukushima : onze ans après l'explosion de la centrale nucléaire, des progrès et encore un travail de titan

11 mars 2011, 11 mars 2020. Il y a exactement 9 ans, la centrale nucléaire japonaise de Fukushima était victime d'un accident très grave à cause d'un tsunami qui a fait 16.000 morts et 2.500 disparus. Depuis, tous les jours à Fukushima, 5.000 techniciens tentent de réparer les immenses dégâts.

11 mars 2011, 11 mars 2020. Il y a exactement 9 ans, la centrale nucléaire japonaise de Fukushima était victime d'un accident très grave à cause d'un tsunami. Ce tsunami qui a fait 16.000 morts et 2.500 disparus a submergé la région de Fukushima et provoqué l’arrêt puis l’explosion de plusieurs réacteurs nucléaires. Depuis, tous les jours, 5.000 techniciens tentent de réparer les immenses dégâts.

Sur place, des progrès et des solutions controversées

Il y a des progrès comme la gestion de l'eau qui s'infiltre sous les installations nucléaires et qui devient radioactive. Une eau qui vient de la montagne voisine. Désormais, un mur d'enceinte souterrain et des pompes en amont limitent le problème.

Mais reste un souci. Tous les jours 170 m3 d'eau très radioactive qui vient des pluies et de l'eau de refroidissement des réacteurs est encore évacuée du site et stockée. Bien qu'on ne puisse pas la décontaminer à 100%, le Japon veut la rejeter dans l'océan Pacifique. Ce que refusent les pêcheurs et les agriculteurs de la région. Et aussi les associations de défense de l'environnement.

Au moins 30 ans, pour venir à bout du combustible fondu

Autre problème, le combustible qui a fondu à cause de la fusion du coeur de trois réacteurs. Extraire ce combustible qui est actuellement confiné va être très difficile. Un premier test est prévu en 2021. Mais le nettoyage complet va prendra au moins 30 ans.

La colère des habitants évacués de Fukushima

Et puis, sur le plan humain, 80% des habitants évacués de Fukushima ne sont toujours pas rentrés. Pourtant, les autorités japonaises ont décidé que la Flamme des Jeux Olympiques de Tokyo s'élancera le 26 mars de Fukushima. Pour ce faire, elles lèvent petit à petit les interdictions d'habiter les zones de la région. D'où la colère des associations qui représentent ces habitants.

En plus de craindre la radioactivité, elles dénoncent la fin des aides de l'Etat et de la région pour se reloger ailleurs. Les évacués de Fukushima disent vivre le passage de la Flamme Olympique comme une "humiliation".

Les Jeux olympiques de Tokyo doivent avoir lieu du 24 juillet au 9 août 2020.