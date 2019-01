On fume plus en région PACA qu'ailleurs

La région PACA est celle ou l'on fume le plus en France : près d'un habitant sur 3 (32%) ayant entre 18 et 75 ans dans notre région fume régulièrement du tabac contre 26% pour la moyenne nationale d'après la dernière étude de Santé Publique France.

Et ce ne sont donc pas les augmentations régulières du prix du paquet qui freinent les fumeurs, 29% des femmes et 35% des hommes grillent en moyenne 12 à 14 cigarettes par jour. Et puis les jaunes aussi sont nombreux: près d'un quart des 17 ans déclarent fumer régulièrement, ce taux est le même au niveau national.

Chez les grands fumeurs ce n'est pas le prix du tabac qui est un frein. Ils trouvent toujours des combines pour l'acheter moins cher ailleurs - Dominique Andreotti, Pneumologue au sein du centre hospitalier Toulon-La Seyne

Et si le coût n'est pas dissuasif, les risques pour la santé non plus. Pourtant les conséquences sont préoccupantes, le taux de cancer du poumon chez les femmes est de 19 pour 100.000 en PACA, c'est beaucoup plus élevé qu'ailleurs en France.

On peut tout de même se consoler avec ce chiffre les fumeurs ont envie d'arrêter, le nombre de participants au mois sans tabac a bondi de 57%.