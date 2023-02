Futur CHU de Caen : le premier laboratoire du premier bâtiment livré, démarre ses activités

"Ce premier bâtiment devait être livré en janvier, il est en phase d'aménagement en ce début février"

Lucie Lescot, la directrice en charge des infrastructures et de la reconstruction du CHU de Caen est satisfaite en évoquant le chantier en cours du nouvel équipement. Pas de retard pour la livraison de ce premier bâtiment et même un peu d'avance pour d'autres. Mais il reste encore du temps la livraison définitive ne se fera pas avant fin 2026.

ⓘ Publicité

Nettoyage avant l'ouverture aux personnels des laboratoires © Radio France - Carole Louis

C'est une étape importante que la livraison de ce premier bâtiment . Le tout premier mis à disposition des équipes et dont l'aménagement débute actuellement. Un outil dédié à la Biologie et la Recherche. 15.000m2 sur trois niveaux : un rez-de-jardin plutôt technique et un rez-de-chaussée et 1er étage où seront concentrés autours de patios différents laboratoires et salles de recherche. En périphérie, les bureaux.

Cinq plateformes dédiées aux laboratoires ont été créées, dont la principale la Plateforme d'Urgence à Réponse Rapide

La chaine d'analyse des prélèvements © Radio France - Carole LOUIS

Coeur du réacteur de ce premier bâtiment: le laboratoire Pure/ ABC, Plateforme d'Urgence à Réponse Rapide

Une zone très sécurisée, dotée d'équipements de haute technicité, de dernière génération et très automatisés capables de réaliser chaque jour, grâce à la chaine de traitement des prélèvements, des centaines d'analyses. Une chaine de prélèvements qui a nécessité six mois de montage.

La formation a débuté pour les opérateurs de la plateforme PURE © Radio France - Carole LOUIS

Ceux qui vont travailler dans cette zone très sécurisée sont actuellement formés pour pouvoir piloter les automates.

Armoire réfrigérée où sont stockés les prélèvements © Radio France - Carole LOUIS

Chaque tube est codé au nom du patient et de l'analyse réalisée puis enfermé dans une armoire réfrigérée .Les prélèvements nécessitant d'autres analyses, sont envoyés par pneumatiques dans les laboratoires spécialisés mais certains sont aussi pris en charge par un robot. Un petit robot capable de se déplacer seul dans le bâtiment, de monter dans l'ascenseur et d'aller déposer les prélèvements là où ils seront analysés.

Des milliers d'analyses seront réalisées chaque jour dans ce bâtiment où travailleront à terme 350 personnes

Un bâtiment maillon d'un ensemble composé de plusieurs bâtiments

Les deux premiers bâtiments livrés ( à droite celui de la Logistique, Pharmacie et Administration) © Radio France - Carole LOUIS

Après celui de la biologie et de la recherche, c'est celui de la logistique, pharmacie et administration qui sera livré en avril prochain. Suivra en septembre le bâtiment dédié à l'Odontologie. .Mois qui verra également la mise en service du parking silos de 850 places.

Dernier pole à ouvrir celui qui constituera la porte d'entrée de l'hopital avec les espaces de consultations, d'hospitalisation de jour, les urgences et autres bocs opératoires. Au total 110.000m2 répartis sur 12 hectares et demi. Des espaces tous reliés entre eux y compris le pole mere enfant par des galeries souterraines,

Ce chantier colossal de 560 millions d'euros devrait être livré dans son ensemble fin 2026.