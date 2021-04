Futur CHU de Caen : "On va conserver la capacité actuelle" de 1300 lits, dit le directeur de l'hôpital

"C'est plus qu'une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle", s'exclame Frédéric Varnier. Le directeur du CHU de Caen-Normandie a réagi sur France Bleu Normandie ce vendredi, après que le Premier ministre Jean Castex a annoncé l'augmentation de la part de l'Etat dans le financement du projet de futur CHU, à hauteur de 50 millions d'euros. La participation de l'Etat va passer de 350 à 400 millions d'euros, sur les plus de 500 millions d'euros du chantier.

50 millions pour maintenir le nombre de lits du CHU

Depuis des mois, parlementaires et syndicats s'inquiétaient du projet de supprimer 200 lits dans le futur CHU, qui doit voir le jour en 2026 et dont le chantier a débuté cette année. Ce ne sera pas le cas. "Il y a un changement très net", assure Frédéric Varnier : "En bout de course, on sera capables de préserver le capacitaire actuel, simplement il ne s'exprimera pas de la même façon, mais on sera sur un capacitaire quasi-identique. Aujourd'hui on a un capacitaire d'à peu près 1300 lits et places, c'est ce qu'on va conserver".

Il y a un changement très net : on sera capables de préserver le capacitaire actuel à un niveau quasi-identique. Aujourd'hui on a à peu près 1300 lits et places, c'est ce qu'on va conserver

L'épidémie a changé la donne. Au mois de décembre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonçait vouloir mettre fin au "dogme" des fermetures de lits. Les 50 millions d'euros annoncés par Jean Castex vont dans ce sens : "Le complément financier de l'Etat va permettre de développer les capacités de soins critiques, ce qui est important dans la période d'épidémie que nous traversons. On va par exemple créer une unité supplémentaire en réanimation, d'une vingtaine de lits, dans le futur hôpital."

Le maintien des lits va permettre de conserver 140 emplois de soignants

Le maintien du nombre actuel de lits ne veut pas dire que leur destination ne va pas évoluer. L'ambulatoire sera développé en chirurgie, mais les lits seront plutôt dévolus à la médecine, aux soins de suite et réadaptation, ou aux soins critiques : "L'enjeu c'est d'être capables d'évoluer pour avoir un capacitaire adapté à ce dont on aura besoin, et ce besoin c'est des lits de médecine pour les personnes âgées, c'est des soins de suite et de réadaptation dont on manque cruellement aujourd'hui, ce sont des lits de réanimation supplémentaires", dit Frédéric Varnier.

Lors de sa visite au CHU de Caen, Jean Castex a annoncé que "140 personnels" supplémentaires seraient octroyés au CHU de Caen. Frédéric Varnier précise que ce sont en fait des postes qui seront conservés, alors qu'ils devaient être supprimés dans le projet initial du CHU : "Puisqu'on réduisait le capacitaire [le nombre de lits, NDLR], par définition l'emploi se réduisait à dûe concurrence. Ce qu'a annoncé le Premier ministre, c'est que compte tenu de la validation des projets sur la question du capacitaire, les emplois seraient au rendez-vous dans le nouvel hôpital. Sur l'emploi soignant, il n'y aura aucune suppression de poste".