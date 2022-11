Futur hôpital de Saint-Malo : l'inquiétude de deux collectifs de citoyens

Alors que la grève illimitée, lancée le 2 novembre par deux syndicats de soignants, se poursuit à l'hôpital de Saint-Malo. des habitants de Saint-Malo et de Dinan se sont retrouvés lundi 28 novembre à Rennes sur la dalle du Colombier.

Regroupés au sein de deux collectifs (Le Monde d'Après du pays de Saint-Malo et Dinan diver'Cité), ils s'inquiètent d'une future restructuration du secteur sanitaire qui doit entrainer la construction d'un nouvel hôpital unique à Saint-Malo. A cela se rajoute l'absence de dialogue avec l'Etat. Une délégation a été reçue par le directeur départemental de l'Agence régionale de santé.

ⓘ Publicité

De fortes inquiétudes

La création de ce nouvel hôpital risque de mettre à l'écart la population habitant au sud de Dinan. "La norme c'est une demi-heure maximum pour accéder aux services d'urgence" explique Jean Rohel porte-parole de la coordination "Le Monde d'après "or en envisageant son implantation dans une zone rurale au sud de Saint-Malo, les habitants du sud de Dinan seront à plus d'une demi-heure des urgences". La déqualification de l'hôpital de Dinan va se traduire par une allongement du temps de transport et une perte de chances pour une partie de la population de ce secteur sanitaire déplorent les deux collectifs dans leur journal d'information.

Absence de dialogue

"La santé du futur ne se décidera pas sans nous'" dit la banderole derrière laquelle ont pris place les membres des deux collectifs. Lors d'une consultation menée sur le terrain, 83% des 200 personnes interrogées ont dit vouloir être consultées sur le projet. ce n'est pas le cas actuellement déplore Bruno Ricard le maire de Lanvallay "d'un côté, on nous dit qu'il faudra travailler sur des collaborations entre hôpital et médecine de ville, mais d'un autre côté la question de l'hôpital est confisquée par l'ARS. Elle ne se décide que dans des cénacles, et des tours d'ivoire". Deux sites sont privilégiés pour le futur hôpital : la zone Atalante et le secteur agricole des Mottais au sud de Saint-Malo.