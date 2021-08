G. Attal à Ajaccio : pas de nouvelles mesures spéciales pour la Corse, extension du pass sanitaire

Conséquence des décisions prises ce mercredi matin en conseil de défense sanitaire, le pass sanitaire sera désormais obligatoire pour rentrer dans les trois plus grandes surfaces de l'île. Le porte-parole du gouvernement a détaillé les mesures nationales et celles qui auront un impact en Corse.

Déjà concernées par la fermeture des galeries commerciales en février, les 3 plus grandes surfaces commerciales de Corse vont désormais être soumises au protocole du pass sanitaire.

"Nous savons désormais bien que le virus circule dans les zones de brassage. C'est pourquoi il a été décidé de demander à tous les préfets des départements où le taux d'incidence dépasse les 200 pour 100 000 habitants d'appliquer le pass sanitaire pour les grands centres commerciaux, c'est à dire d'une superficie de plus de 20 000m²", expliquait Gabriel Attal, le de sa prise de parole dans les jardins de la préfecture d'Ajaccio.

Précision demandée auprès de la préfecture de Corse, Leclerc Baleone, Auchant Atrium et Géant La Rocade seront les grandes surfaces commerciales concernées. Un arrêté préfectoral devrait être pris en ce sens dans les heures à venir.

Ces mêmes grandes surfaces du pays ajaccien contestaient la mesure de fermeture des boutiques de leurs galeries prise en février dernier, notamment concernant le calcul de leur surface recevant du public.

"Bien sûr nous allons aider, nous allons accompagner, et ferons en sorte que des offres de vaccination et de tests soient disponibles à proximité des centres commerciaux et des lieux les plus fréquentés", précisait Gabriel Attal, toujours dans l'optique d'une "vaccination de masse". "La vaccination doit être à chaque coin de rue", a aussi martelé le ministre.

Retour du masque même avec pass sanitaire

D'autres mesures au plan national concernent naturellement la Corse, à commencer par le rétablissement, in fine, du port du masque obligatoire dans les établissements et endroits clos recevant du public soumis au pass sanitaire. Cela également pour tous les départements où le taux d'incidence est supérieur à 200 / 100 000.

"Si nous n'avions pas la vaccination et le pass sanitaire, nous serions contraints de refermer des lieux du fait de la circulation du virus aujourd'hui. [...] Car nous savons que les personnes qui y pénètrent sont soit vaccinées, soit ont fait un test négatif. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être contaminé quand on est vacciné, il faut continuer à faire attention, mais cela permet de freiner, de limiter la circulation du virus", développait aussi le porte-parole du gouvernement.