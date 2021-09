Gabriel Attal à Toul : "on va regarder avec attention ce qui est proposé par l'hôpital"

Visite en Lorraine ce vendredi pour le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Après une rencontre avec des élus locaux, il s'est rendu notamment à l'hôpital Saint-Charles de Toul, dont on vient d'inaugurer il y a quelques jours un nouveau plateau médical.

Doper l'attractivité des hôpitaux

Gabriel Attal attendu par le comité de défense de l'hôpital. Devant les grilles, ils sont une petite dizaine derrière une banderole où l'on peut lire : "la santé n'est pas une marchandise". Prévenu, Gabriel Attal, vient à leur rencontre à sa sortie de voiture. Interrogé sur le manque de soignants dans les services depuis la crise Covid, il répond du tac au tac :

"Il y a beaucoup de postes qui sont ouverts et qui ne trouvent pas toujours preneurs. L'enjeu, c'est aussi l'attractivité. On pourrait annoncer qu'on ouvre des postes par milliers pour faire des annonces mais si derrière, vous n'avez pas l'attractivité suffisante ?"

Gabriel Attal de rappeler les augmentations de salaires des soignants dans le cadre du Ségur de la santé : 183 euros de plus par mois. Et de nouvelles revalorisations au 1er octobre, très attendues par Ouissam, aide soignante :

"On attend de voir mais c'est bien. On se sent enfin valorisée".

"Vous m'avez reboosté", répond Gabriel Attal, taclé un instant plus tard par la députée insoumise Caroline Fiat qui estime "qu'il en manque encore".

Le dossier d'investissement observé de près

Gabriel Attal qui promet que le dossier d'agrandissement de l'hôpital de Toul qui est dans les cartons sera attentivement observé :

"Il y a un projet élaboré par les autorités médicales en lien avec les élus locaux. On est dans un moment de réinvestissement dans l'hôpital public. On a réinvesti dans la rémunération de ceux qui travaillent et aussi dans les structures. On va regarder avec attention ce qui est proposé par l'hôpital de Toul."