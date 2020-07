Gabrielle Deydier "des fauteuils de dentistes qui sont limités à 130 kilos, ça pose question"

Gabrielle Deydier, originaire d'Uzès, et auteur de "On ne naît pas grosse". A retrouver dans un documentaire sur le site d'Arte "On achève bien les gros"

France Bleu Gard Lozère a sollicité l'avis de la journaliste et essayiste Gabrielle Deydier, ce vendredi. La romancière, originaire d'Uzès, est auteur de l'essai "On ne naît pas grosse", paru en 2017 aux éditions Goutte d'Or. Elle a "fait son 7h50" ce vendredi matin. Du haut de son 1m54 et ses 125 kilos, cette pétillante quadragénaire originaire d'Uzès (Gard) s'attaque à la grossophobie avec sincérité, franc-parler et aussi beaucoup d'humour. Vous pouvez retrouver ici l'intégralité de cet entretien sur FB Gard Lozère.

Nous avons la veille choisi de diffuser un reportage sur une nîmoise secourue dans la semaine par les sapeurs-pompiers du Gard. Pesant plus de 200 kilos, et ayant des soucis de santé, il a fallu l'intervention des pompiers pour l'aider à sortir de son appartement, situé au 4e étage, en cassant un mur de la chambre, et en démontant le balcon. Une échelle équipée d'une nacelle bariatrique a également été utilisée, c'est-à-dire une nacelle spécialement conçue pour les personnes de forte corpulence. "Je suis assez mitigée, reconnaît-elle, parce que c'est important de parler de ces personnes grosses, sur le plan médical, sur le plan des ambulances. Si c'est un fait divers, c'est parce que le matériel n'est pas adapté. C'est important d'en parler si c'est pour soulever des problèmes de santé public, et de comment on réceptionne ces personnes qui sont grosses, et qui sont de plus en plus nombreuses. Qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui ne maigriront pas."

Nous l'avons traité en vrai sujet de société, de santé publique. L'obésité concerne 17% des adultes en France, ce qui représente plus 8 millions de personnes. Mais de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux ont remis en cause ce choix éditorial. Voilà pourquoi nous avons sollicité l'avis de Gabrielle.

Ce type de situation, Gabrielle a elle-même vécu l'équivalent. Ou plutôt elle a souvent été confrontée à un manque d'adaptation des matériels de santé en France. "Ne serait-ce que quand je pesais 160 kilos il y a 4 ans, un médecin simplement pour prendre ma tension.. tous les médecins n'ont pas de rallonge pour prendre la tension. C'est pas sensé être un truc extraordinaire de prendre la tension d'une personne qui fait 150 kilos. Je me suis retrouvée aussi avec des fauteuils de dentistes qui sont limités à 130 kilos, ça pose question (...) on est très en retard sur ces questions. Que ce soit dans les hôpitaux, mais aussi pour les loisirs : les cinémas, les bus, les transports publics ".

"Je me suis-même auto-censurée dans les soins. A Noël dernier, j'ai eu un abcès à l'aine. J'avais peur d'appeler les pompiers, parce que j'avais peur qu'on ne puisse pas m'évacuer de chez moi alors que je pesais 130 kilos." Gabrielle Deydier, sur France Bleu Gard Lozère.

Le surpoids, Gabrielle y est confrontée depuis l'adolescence. Et même si ça peut paraître paradoxal, c'est en faisant un premier régime que tout s'est déréglé. Elle l'explique parfaitement dans ses documentaires. Mais c'est aussi en franchissant le pas, un jour, d'aller sur une plage naturiste pour un déclic qu'elle a retrouvé le plaisir de se baigner par exemple (NDLR : plage naturiste de Maguelone, Hérault) "Je n'ai fait du naturisme qu'une seule fois, c'est quand j'étais très complexée. Je ne voulais plus me mettre en maillot. J'ai accompli une sorte d'acte magique, qui était d'aller dans un camp de naturistes. Et ça m'a décomplexée, une seule journée dans ce camp m'a permis le lendemain de m'acheter un maillot et de me baigner tous les étés depuis".

Gabrielle est coréalisatrice d'un documentaire "On achève bien les gros", diffusé mi-juin sur Arte et toujours disponible en replay. Le lien est à télécharger ici. Quant à son essai "On ne naît pas grosse", il sort en édition poche le 20 août.