Une journée des aidants organisée à Nîmes

Ce lundi, l'association Vivre Autonome, en partenariat avec Présence 30, organisait une journée détente et bien-être pour les aidants gardois à l'hôtel C Suites, à Nîmes. Au programme : sophrologie, massage, gym douce ou encore scrapbooking, afin de relâcher la pression pendant quelques heures.

Nîmes, France

Isolement, stress, fatigue : le quotidien des aidants est très éreintant aussi bien physiquement que psychologiquement. Ces personnes consacrent la majeure partie de leur temps à s'occuper d'un proche, touché par la maladie ou le handicap, et délaissent leur vie personnelle. Pour leur permettre de souffler un coup, l'association Vivre Autonome, en partenariat avec Présence 30, organisait ce lundi une journée "bien-être et détente" à destination des aidants.

Une trentaine d'aidants ont profité des activités mises en place

Plusieurs activités étaient proposées à l'hôtel C Suites à Nîmes. Au programme : gym douce, sophrologie, massage ou encore scrapbooking. Une trentaine d'aidants venus de tout le Gard ont pu en profiter. "S'occuper d'une personne à temps plein, cela nous tombe dessus d'un coup et cela occupe une grande partie de notre quotidien. Il faut savoir s'accorder des moments à soi, pour se détendre", explique Assia Hannoun. Bénévole au sein de l'association de Présence 30, elle organise une fois par mois des "cafés aidants", des temps de paroles entre aidants pour faire de la prévention, pouvoir parler, échanger. "J'ai moi-même un fils handicapé, dont je m'occupe quotidiennement. Lorsqu'il était petit, c'était vraiment très compliqué car je ne recevais quasiment aucune aide. On se sent très vite seule."

Des "cafés aidants" organisés un peu partout dans le Gard

Catherine participe à ces temps de paroles depuis quelques mois. Depuis 4 ans, cette artisan doit s'occuper de son mari, touché par la maladie de Parkinson. "J'étais livrée à moi-même, toute ces responsabilités sur mes épaules... Les médecins ne savaient pas vers qui m'orienter, c'était très compliqué. L'association m'a permis de rencontrer des personnes dans le même cas que moi. Grâce à tous ces conseils, je m'apprête à suivre une formation de 15 jours pour appréhender au mieux la maladie de mon mari." Ces "cafés aidants" sont organisés dans six villes du département : Nîmes, Alès, Uzès, Le Grau-du-Roi, Saint-Hippolyte-du-Fort et Saint-Gilles.