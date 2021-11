Gard : le masque redevient obligatoire pour tous les écoliers du primaire dès ce lundi

À peine un mois après avoir tombé le masque, les écoliers du Gard vont de nouveau devoir le porter en classe. Après l'annonce faite par le ministère de l'Éducation nationale, le masque redevient obligatoire avec le passage au protocole de niveau 2 dans les écoles. Alors que la mesure va entrer en vigueur, élèves, parents et enseignants avouent ne plus comprendre grand chose.

Johanna, une écolière en CM2 s'apprête à le remettre un masque sur son visage. Elle ne comprend plus vraiment pourquoi : "On l'a enlevé il y a un mois et là, on doit le reporter. On ne le met pas dans la cour, on est mélangés et on nous demande de le porter en classe. C'est n'importe quoi !", se désole-t-elle.

On ne comprend plus rien !

Jacquie, ancienne infirmière qui s'occupe au quotidien de son petit fils en CM1 n'est pas foncièrement contre la mesure. Cependant, elle déplore les décisions au jour le jour : "On ne sait pas trop où l'on va. Un jour, on nous dit 'oui', un jour on nous dit 'non'. Un jour, il faut faire 'ci', un jour, il faut faire 'ça'. C'est le gouvernement actuel qui décide. Ils savent peut-être ce qu'ils font mais nous on ne sait plus ce que l'on doit faire. On ne comprend plus rien", conclut-elle.

D'autres préfèrent désormais se résigner comme Nicolas, papa d'un jeune garçon en CM2. "Si c'est pour leur sécurité et la santé des autres, tant mieux. Mais c'est un peu compliqué pour un enfant de 8-9 ans de comprendre tout cela et de l'accepter", explique-t-il. Faire comprendre aux enfants, c'est aussi le travail des enseignants. Ces changements de cap réguliers crispent certains d'entre eux. "Il y a un ras-le-bol de ce 'consigne contre consigne', de ces allers-retours permanents. Je vous avoue que cela devient fatigant", déplore une institutrice nîmoise, d'autant que, pour l'instant, aucune date n'est fixée pour déterminer quand les masques pourront retomber.