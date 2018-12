Garde Médicale 36 : c'est terminé...déjà !

Châteauroux

Clap de fin, déjà, pour Garde Médicale 36 ! Cette permanence de soins lancée fin septembre par sept médecins libéraux, va s'éteindre à la fin de l'année. Située au service des urgences de l'hôpital de Châteauroux, ce service avait pour mission d'accueillir les patients en demande de soins dits "non vitaux", tous les soirs de la semaine de 20 à 23 heures. La sénatrice de l'Indre Frédérique Gerbaud qui s'était impliquée dans le projet, expliquait à l'epoque qu'il s'agissait notamment de désengorger les urgences.

Mais visiblement, la formule n'a pas trouvé son public pour employer la formule consacrée. Le docteur Thierry Keller, président de l'ordre des médecins de l'Indre explique qu'il y avait "un problème de partage de garde quelque part, puisque ça faisait double ligne de permanence des soins entre Garde Médicale 36 et l'association Urgences Médicales 36". Le praticien explique aussi qu'il y avait trop peu d'appels pour le nombre de médecins même si celui-ci avait diminué en passant de sept à quatre. En moyenne, selon le président de l'ordre des médecins "ça faisait deux, trois patients par soirée concernés par une prise en charge pour une consultation par un médecin de permanence...trop peu". Le dispositif Garde médicale s'arrêtera donc le 31 décembre et c'est l'association Urgences Médicale 36 qui prendra le relais dés le 1er janvier : on revient donc à la case départ.

Le Docteur Thierry Keller, président de l'ordre des médecins de l'Indre Copier