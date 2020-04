"Gardons espoir !", le personnel d'un EHPAD de la Membrolle-sur-Choisille chante sur "Happy together"

Le personnel de l'EHPAD Notre Dame des Eaux de la Membrolle-sur-Choisille s'est réuni ce vendredi pour chanter en vidéo sur la chanson "Happy Together" du groupe américain The Turtles. Une version réadaptée en français sur le thème du coronavirus.

Les Français ont décidément beaucoup d'imagination, durant cette difficile crise sanitaire du Coronavirus. Cette fois, c'est le personnel de l'EHPAD Notre Dame des Eaux de la Membrolle-sur-Choisille qui se distingue, dans une vidéo publiée ce vendredi sur la plateforme Youtube.

Une chanson pour "garder espoir", sur l'air d'Happy Together

Dans cette vidéo, une petite vingtaine de personnes, travaillant dans l'établissement, est réunie pour chanter sur l'air de la chanson "Happy Together", du groupe de folk américain des années 1960 The Turtles. La chanson est réadaptée en Français, sur le thème du Coronavirus. La vidéo ci-dessous (la chanson commence à partir d'1 minute et 35 secondes).