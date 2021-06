Gare au moustique-tigre dans le Doubs et le Jura

Le moustique-tigre est implanté dans le Doubs et le Jura depuis 2020.

L'ARS alerte sur la présence du moustique-tigre. L'insecte de très petite taille peut se contenter d'une petite quantité d'eau pour se développer discrètement, et il peut être vecteur de maladies graves.

La région Bourgogne-Franche-Comté n'échappe pas à la progression de l'Aedes albopictus, dit moustique-tigre. Installé depuis de nombreuses années dans les territoires ultra-marins, notamment dans l’Océan Indien, il se développe depuis 2004 en Métropole. Il est aujourd'hui implanté dans cinq départements de la région : en Saône-et-Loire, depuis 2014 ; en Côte-d’Or et dans la Nièvre depuis 2018 ; dans le Doubs et le Jura depuis 2020. En effet, sa présence a été repérée à Arc-et-Senans et Dole.

L'insecte est aujourd'hui présent dans 64 départements de Métropole. - Ministère des Solidarités et de la Santé

Un insecte vecteur de maladies graves

Le danger du moustique-tigre réside surtout dans sa capacité à être vecteur de maladies graves, comme le chikungunya, la dengue ou le virus zika. En métropole, il est en activité du 1er mai au 30 novembre. Les autorités sanitaires sont donc particulièrement vigilantes pour éviter sa progression. L'insecte est très nuisant. Contrairement aux autres moustiques, il pique aussi en journée et sa piqûre est douloureuse.

L’ARS (via un opérateur de démoustication) met en oeuvre une surveillance dans toute la région par un réseau de pièges-pondoirs, principalement sur les unités urbaines les plus peuplées, mais cette surveillance implique la vigilance de la population.

Repérer le moustique-tigre et le signaler

Le moustique-tigre a plusieurs particularités : il est tout petit (moins de 1 cm d’envergure), il est noir avec des tâches blanches sur le corps et les pattes, il a une ligne blanche sur le thorax et un appareil piqueur.

Si vous en repérez un, vous pouvez le signaler sur le portail de l'ANSES.

Et pour éviter son installation, il est conseillé de surveiller les petits réservoirs d’eau stagnante :