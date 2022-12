Gare aux intoxications au monoxyde de carbone en cette période de froid

La préfecture du Nord et l'Agence Régionale de Santé lancent un appel à la prudence concernant les risques d'intoxications au monoxyde de carbone en cette période où les températures baissent. Certains rallument seulement leurs chauffages en ce moment, d'autres utilisent de nouveau leur cheminée pour la première fois depuis longtemps quand d'autres encore utilisent des chauffages d'appoint. Les pompiers du Nord ont déjà effectué une cinquantaine d'interventions pour des intoxications au monoxyde de carbone depuis le début du mois de novembre. 4 personnes sont mortes de ces intoxications dans le Nord depuis le début de l'année. En 2021, ces intoxications avaient fait 5 morts dans le Nord.

ⓘ Publicité

Les règles à observer pour éviter les intoxications

Les règles à observer sont d'abord d'entretenir son appareil de chauffage et le conduit. Ensuite il ne faut surtout pas obstruer les aérations pour permettre une bonne ventilation. Si on utilise un chauffage d'appoint, il ne faut l'utiliser que quelques heures et non pas de façon continue. Et il ne faut surtout pas rentrer dans le logement des équipements prévus pour l'extérieurs tels que des brasero, barbecues et autres groupes électrogènes.

Les premiers symptômes en cas d'intoxication peuvent être des maux de tête et des vomissements. Dans ce cas, il faut immédiatement aérer, couper l'appareil à l'origine de la mauvaise combustion, sortir du logement et appeler les pompiers.