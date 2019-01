Gastro-entérite : comment se soigner et surtout l'éviter

Manche, France

C'est la semaine de rentrée, semaine de partage des microbes dans les classes et au bureau. Le contexte idéal pour voir se développer la gastro-entérite. La Manche, comme l'ensemble de la Normandie ne sont pas en situation d'épidémie pour le moment mais le nombre de cas augmente dans les services d'urgences selon Santé Publique France. Toutes les classes d'âge sont concernées.

Quels symptômes ?

Depuis une semaine, Amalia Geiss, médecin généraliste au cabinet de SOS Médecins à Cherbourg, voit "de plus en plus", de patients atteints de la gastro-entérite. Huit cas en une matinée, "ça fait beaucoup", confie la doctoresse, qui a pris une demi-heure de retard sur le planning. Quels sont les symptômes ? "Des vomissements, de la nausée, de la diarrhée et des douleurs spasmodiques au ventre. Ce sont comme des crampes passagères, qui vont et viennent".

Quel remède ?

Pour guérir d'une gastro entérite, il faut surtout se reposer, "c'est le corps qui fait le travail, c'est une infection virale, il faut que le corps arrive à se défendre contre ça", explique Amalia Geiss. La médecin généraliste prescrit généralement des "anti-spasmodiques pour les nausées et des anti-douleurs" et recommande surtout de boire beaucoup d'eau. "la déshydratation c'est ça le risque quand on se vide d'un peu partout. On peut finir hospitalisé, surtout les enfants et les personnes âgées". En terme d'alimentation, les sucres (lents et rapides) et les protéines (viande blanche) sont recommandées. Les aliments crus et gras sont à éviter.

Quelle prévention ?

Comment éviter d'attraper le virus de la gastro-entérite ou de le transmettre ? "Se laver les mains, tout simplement", répond Amalia Geiss, "quand vous touchez les affaires de quelqu'un, quand vous éternuez, quand vous vous mouchez". Faut-il se mettre en quarantaine si l'on est malade ? "Dans l'idéal oui mais c'est surtout recommandé pour les personnes qui travaillent en crèche ou dans un restaurant". Une gastro-entérite dure en moyenne trois jours. Si les symptômes persistent au delà, il faut retourner voir un médecin.