Gastro-entérite : l'épidémie frappe aussi le Finistère

Finistère, France

On vous en parlait la semaine dernière : l'épidémie de gastro-entérite touchait l'Est-Bretagne. C'est maintenant chose faite dans le Finistère. La gastro-entérite touche de façon sévère quasiment tout le département. Dans le Sud-Finistère, on recense plus de 300 cas pour 100.000 habitants. Les malades sont moins fréquents sur la côte Nord du département : environ 200 pour 100.000 habitants. Seule l'île d'Ouessant échappe aux cas de diarrhée aiguë avec entre 30 et 60 personnes touchées.