Gastro-entérite : l'épidémie gagne du terrain, signe que les gestes barrières sont moins respectés

L'année dernière, la France n'avait pas connu d'épidémie de gastro-entérite : une conséquence du respect des gestes barrières par les Français. Mais, selon les données publiées par le réseau Sentinelles, mercredi 20 octobre 2021, les bénéfices des gestes barrières ne sont pas observables cette année et les taux d'incidence dans les régions la semaine dernière, sont comparables à ceux observés habituellement.

Selon le réseau Sentinnelles, l'épidémie a encore gagné du terrain cette semaine. La gastro-entérite sévit particulièrement dans les Hauts-de-France et en PACA depuis maintenant quinze jours. Depuis cette semaine la Normandie est également fortement touchée, ainsi que la Bourgogne et le Sud-Ouest.

Une grande partie du territoire métropolitain est désormais concerné par l'épidémie de gastro-entérite. © Visactu

Relâchement des gestes barrière

Dans son dernier bulletin sur les maladies hivernales, datant du 20 octobre, Santé publique France, confirme le retour des maladies de l'hiver, rappelant qu'elles avaient pu être évitées l'an passé grâce aux différentes mesures de distanciation sociale et au respect des gestes barrières au plus fort de l'épidémie de Covid-19.

Une étude Ifop pour XLoveCam publiée le 15 octobre dernier, confirme un relâchement des gestes barrières en France. On y apprend notamment que seulement trois Français sur quatre se lavent systématiquement les mains après être allés aux toilettes, et que six Français sur 10 affirment de nouveau faire la "bise" à leur entourage.

Un constat que fait sur France Bleu Lorraine Nord Pour René Paulus, président du conseil de l'Ordre des pharmaciens du Grand Est :"On constate en pharmacie une baisse notable de délivrance de gel hydroalcoolique. C’était quelque chose qui nous semblait acquis pendant les deux ans de crise sanitaire. Et on s’aperçoit qu’il y a un certain relâchement."

On estime que, chaque hiver, les gastro-entérites aiguës (GEA) hivernales sont à l’origine de 1,4 à 4,0 millions de consultations en médecine générale. La transmission des gastro-entérites aiguës virales étant majoritairement interhumaine, les mesures de prévention sont essentiellement basées sur l’application de mesures d’hygiène, en particulier des mains.