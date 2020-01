Gastro-entérite : une résidence pour personnes âgées placée en quarantaine dans les Côtes d'Armor

A Merdrignac dans les Côtes d'Armor, la résidence des Genêts, un Ehpad accueillant 54 résidents, est en quarantaine depuis le vendredi 3 janvier à cause d'une épidémie de gastro-entérite. Les résidents sont isolés dans leur chambre et les visites sont interdites.

Merdrignac, France

Ce lundi 6 janvier, "douze résidents sur 54 sont encore touchés par le virus de la gastro-entérite", détaille Chloé Le Bars, la directrice de la résidence des Genêts à Merdrignac. Depuis le début de l'épidémie, la moitié des résidents a été malade.

Mesure préventive

"La décision de placer la résidence en quarantaine a été prise en équipe vendredi, c'est une mesure préventive pour les résidents et pour leurs proches", précise la directrice. Les résidents ne mangent plus dans la salle à manger commune, ils sont isolés dans leur chambre depuis vendredi midi. "Le ménage est renforcé, les tenues des agents sont également plus protégées".

Le personnel pas épargné

Le personnel aussi est touché. "Sur 35 personnes, quatorze ont présenté des signes de la gastro-entérite", poursuit Chloé Le Bars. "Des personnes sont revenues de congés pour remplacer les malades".

La résidence des Genêts est située à Merdrignac dans les Côtes d'Armor © Radio France - Johan Moison

Depuis le 30 décembre dernier, l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne a reçu 33 signalements d'établissements de personnes âgées touchés par la gastro-entérite. "La décision de retreindre ou d'interdire les visites est recommandée lorsque l'épidémie prend de l'ampleur au sein d'une résidence", explique l'ARS.

Dans son dernier bulletin hebdomadaire, le réseau Sentinelles indique que l'épidémie de gastro touche une grande partie de la Bretagne.