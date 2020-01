Gastro : l'équipe mobile d'hygiène du CHU de Saint-Étienne appelée en renfort dans les EHPAD

Saint-Étienne, France

La France subit une vaste épidémie de gastro-entérite, pratiquement la totalité du territoire est placée en vigilance rouge par le réseau Sentinelles. En quelques semaines seulement dans le bassin stéphanois, quatre établissements sur 45 ont été placés en alerte. Alors que depuis le mois d'octobre neuf épisodes de gastro s'étaient déclarés en tout.

Pour venir en aide au personnel des maisons de retraites touchées, une équipe spéciale du CHU de Saint-Étienne existe : l'unité mobile d'hygiène. Elle est composée de trois infirmières et supervisée un pharmacien biologiste, le docteur Marc Philippo. Pour venir à bout des épidémies il sensibilise et transmet les bons réflexes à toutes les personnes qui entrent en contact avec les seniors : la famille, le personnel soignant et les professionnels libéraux.

Un mot d'ordre : l'hygiène des mains

La mission de cette équipe mobile du CHU c'est avant tout de d'analyser la situation et guider vers les bonnes pratiques.

Et le premier conseil qui est devenu un mantra pour le Dr Philippo c'est de se laver les mains : "Ça peut paraître idiot de dire qu'il faut une équipe juste pour l'hygiène des mains, mais c'est essentiel. Si elle étaient pratiquée correctement dans les établissement de santé et dans les EHPAD, on aurait beaucoup moins de diffusion de pathologies infectieuses, explique-t-il."