Épidémie de gastro-entérite : les conseils du service hygiène de l'hôpital d'Auxerre

Yonne, France

Une alerte rouge sur toute la France désormais : l'épidémie de gastro-entérite fait des ravages désormais aussi dans l'Yonne. Et même si l'on connait les symptômes - diarrhées, vomissements - et les conseils de prévention, il est toujours utile de les rappeler. Pour ça, France Bleu Auxerre a fait appel à une spécialiste, chef du service "hygiène" à l'hôpital d'Auxerre.

Règle numéro une : se laver les mains

On le sait, mais on ne le fait pas toujours. C'est pourtant la règle de base, "surtout bien se laver les mains, à l'eau et au savon" rappelle Agnès Joannis, cadre infirmière hygiéniste à l'hôpital d'Auxerre. Et c'est pour tout le monde pareil ! Si vous êtes malade mais aussi si vous ne l'êtes pas, en prévention, "si vous prenez les transports en commun ou que vous allez faire vos courses, vous ne savez pas qui a touché votre caddie avant" explique Agnès Joannis. Le lavage, c'est la première étape. La deuxième, c'est désinfecter avec un gel antibactérien. Mais n'utilisez pas ce produit seul.

Même en période de vœux, n'embrassez personne !

Deuxième règle à suivre : pas d'embrassade même en cette période de vœux. On ne fait pas la bise, on ne sert pas la main, et surtout pas les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées, les enfants et les nourrissons.

"Ce n'est pas dans nos habitudes mais pas d'embrassades pour se souhaiter les vœux" - Agnès Joannis, hygiéniste

D'ailleurs, si vous ne vous sentez pas bien, "restez chez vous" demande Agnès Joannis. "On ne se sent pas coupable, on ne va pas au travail et on ne contamine pas ses collègues". Une gastro-entérite peut durer de deux à cinq jours, mais le malade reste contagieux encore plusieurs jours après. On suit donc ces mesures de précaution, même après la guérison apparente.