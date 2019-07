Gavarnie : Laurent Nunez rend visite aux secouristes de haute-montagne

Gavarnie, France

Sa réputation n'est plus à faire. Le cirque de Gavarnie accueille chaque année 650 000 visiteurs venus découvrir, plus ou moins équipés, ce cadre naturel exceptionnel et ses alentours. "Certains, je peux le dire, viennent même en tong!" s'exclame le maire de Gavarnie-Gèdre, Michel Gabail. Ce site de très haute montagne reste accessible à tous mais il ne faut pas pour autant oublier les consignes de sécurité comme le rappelle le Dr Emmanuel Gurrera, médecin au SMUR (service mobile d'urgence) de Tarbes : "Ayez des chaussures hautes (une grande partie des interventions sont dues à des chevilles foulées ou cassées), de l'eau, un téléphone portable, un GPS et avoir prévenu un proche du parcours prévu. En cas de problème, si vous appelez les secours, faites un "Y" avec vos bras pour être visible depuis l'hélicoptère".

"Des interventions délicates"

Le Centre de Secours est ouvert entre le 15 juin et le 15 septembre. Une équipe de CRS de haute montagne, de pompiers et une équipe du peloton de gendarmerie de haute montagne se relaient une semaine sur deux. Depuis ce poste, ils couvrent les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. L'année dernière, les secouristes sont intervenus 650 fois. "Ce sont des interventions délicates, difficiles puisque certains interviennent en mettant leur vie en péril." explique Laurent Nunez, secrétaire d'Etat auprès de Christophe Castaner.