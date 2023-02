Gaz cancérigène chez Tétra Médical : "ce sera bien pire que l'amiante" pour la CGT à Annonay

Une cellule sera prochainement mise en place pour les 160 anciens ouvriers du laboratoire Tétra Médical d'Annonay (fermé en avril 2022) mais aussi pour les sous-traitants et intérimaires qui ont été exposés à l'oxyde d'éthylène, un gaz toxique et cancérigène. Une réunion a eu lieu ce mardi soir à la mairie d'Annonay en présence du préfet de l'Ardèche et des autorités sanitaires. Soutien psychologique, accompagnement médical, cette cellule est indispensable selon Raphaël Foïs, secrétaire de l'union locale CGT d'Annonay qui était l'invité de France Bleu Drôme Ardèche ce mercredi matin.

ⓘ Publicité

Avez-vous le sentiment que les salariés ont été entendus grâce à cette réunion ?

Raphaël Foïs : Oui, il y avait tous les acteurs qu'on voulait mettre dans la boucle. L'agence régionale de santé, le préfet, le sous-préfet, la collectivité avec le maire, la médecine du travail, il y avait vraiment tout le monde. Et ce qui a porté, c'est surtout qu'on avait cinq ex-salariés qui ont pu amener leur témoignage. Certains ont des cancers du sein, cancer de l'utérus, et certains n'ont pas de problèmes de santé eux-mêmes mais les enfants ont déclaré des malformations congénitales. Ces témoignages ont été percutants.

Qu'est ce qui va changer ?

Cette réunion pour nous était très importante. Nous avons, au niveau de la CGT, mis une alerte pour dire qu'il était extrêmement urgent qu'il y ait une cellule psychologique qui soit mise en place parce qu'aujourd'hui les ex-salariés de Tetra Médical sont livrés à eux-mêmes. Ils ont beaucoup de questions et très peu de réponses. Pour beaucoup d'entre eux, avoir un suivi psychologique, avoir une écoute, c'est très important. Et ensuite, il faudra mettre en place une cellule d'accompagnement médical pour le suivi des maladies.

Quand sera mise en place la cellule de soutien ?

Dans les prochaines semaines. On peut espérer entre 15 jours et 3 semaines, c'est ce que nous a dit Monsieur le Préfet. Il m'a certifié que tout serait fait dans les plus brefs délais. Cela met en oeuvre plusieurs acteurs : la médecine du travail, la sécurité sociale en lien avec la préfecture.

À lire aussi Bientôt une cellule de crise pour les ex-salariés du laboratoire Tétra Médical à Annonay

Au moment de la liquidation l'an dernier, il y avait 160 salariés chez Tétra Médical. Il y a aussi les retraités, les sous-traitants et les enfants de femmes ayant travaillé dans le laboratoire. Potentiellement, combien de personnes ont été touchées par ce gaz cancérigène ? L'avez-vous chiffré ?

C'est très difficile à quantifier. A l'union locale de la CGT, on est deux à gérer le dossier. Mon collègue reçoit entre 5 et 10 personnes par jour. Moi, la semaine dernière, j'ai eu un pic à 38 appels dans la même journée. Annonay est un grand village donc le bouche-à-oreille va vite. Il y a aussi les intérimaires qui ont travaillé sur site. On a déjà fait une réunion à Roiffieux , il y avait 150 personnes. Donc là, actuellement, on doit être autour de 110 dossiers déposés chez l'avocat et et on a encore pas mal de demandes.

Il s'agit de dossiers de demandes de reconnaissance en maladie professionnelle ?

Voilà. Et puis c'est un dossier qui va tenir aux prudhommes pour préjudice d'anxiété dans un premier temps. Après, les démarches juridiques vont évoluer. Il n'est pas impossible que ce dossier puisse finir au pénal.

Combien de cas déjà reconnus comme maladie professionnelle ?

Pour l'instant, il y a un cas. Ce que j'appellerais la lanceuse d'alerte. En fait, c'est la première salariée qui est venue nous voir qui a eu un premier cancer du sein, puis un deuxième cancer du sein et puis un cancer de l'utérus. Tout est parti d'elle et on a réussi à la faire reconnaître en maladie professionnelle. Donc c'est une première.

On a l'impression qu'on n'est pas loin du scandale de l'amiante, est-ce également votre sentiment ?

Eh bien, j'espère me tromper mais je pense que ça sera bien pire que l'amiante. Pour une simple raison, c'est que l'amiante a tué, tue encore des personnes mais des personnes qui étaient exposées à l'amiante avec cette histoire de paillettes dans les poumons. Là, avec ce gaz, on a la preuve scientifique que ça peut se transmettre aux générations suivantes. Donc, on ne va pas toucher simplement le salarié qui a été empoisonné. On va toucher peut-être aussi potentiellement sa descendance.