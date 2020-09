Gaz hilarants : consommation sur la voie publique et vente interdite aux mineurs à Illkirch-Graffenstaden

Illkirch-Graffenstaden interdit à son tour la consommation de gaz hilarants sur la voie publique. Le maire, Thibaud Phillips, a pris un arrêté en ce sens le 4 septembre. Un autre interdit la vente à des mineurs de protoxyde d'azote sous peine d'amende. Des arrêtés de ce type ont déjà été pris à Saverne cet été.

Des conséquences sur la santé et sur l'environnement

La consommation du protoxyde d'azote est en hausse, particulièrement auprès des jeunes, pour son effet hilarant. Ils utilisent les bobonnes prévues à l'origine pour les siphons à chantilly. Ce gaz peut avoir des effets néfastes sur la santé, jusqu'à des troubles cardiaques et neurologiques. Des conséquences aussi sur l'environnement : on retrouve de plus en plus de petites bonbonnes argentées sur la voie publique.