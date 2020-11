Gaze, le robot de Disney au regard ultra-réaliste

Un regard perçant. Le laboratoire de recherche de Disney vient de présenter un humanoïde, un robot avec un visage humain, avec des yeux ultra réaliste. Il s'appelle Gaze, qui veut dire "regard" en anglais. Disney a présenté son robot dans une courte vidéo.

Du parc d'attraction au lieu public

Le clignement des yeux, les paupières s'abaissent, les pupilles se déplacent. La précision est stupéfiante. A ce visage, les chercheurs ont greffé un dentier et un crâne, il n’y a pas de peau. Le regard répond aux mouvements des interlocuteurs en face, grâce à une caméra placée au niveau de la poitrine et des capteurs au visage. On se croirait dans un film de science-fiction, entre Terminator et I, Robot ! Ou est-ce une version améliorée de C-3PO, le robot dans Star Wars ?

Cet humanoïde sera d’abord utilisé dans les parcs d'attractions Disney, sur certaines attractions. Mais à terme, ces robots pourraient servir de premier contact pour accueillir du public dans un lieu par exemple. Bienvenue en 2153 !