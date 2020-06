Avec l'arrivée des fortes chaleurs et le début de la saison touristique, il est fortement déconseillé d’utiliser du gel hydroalcoolique avant de s'exposer au soleil. Ce sont des dermatologues espagnols qui lancent l'alerte dans le quotidien El Mundo.

Gel hydroalcoolique et soleil : attention danger !

Les dermatologues recommandent de se laver les mains au savon et à l'eau froide.

Depuis plusieurs mois c'est devenu un réflexe : se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique plusieurs fois par jour. Mais ce geste présente des risques par temps de fortes chaleurs. Gel hydroalcoolique et soleil ne font pas bon ménage. Des dermatologues espagnols lancent l'alerte dans le quotidien El Mundo.

Le gel hydroalcoolique fragilise la peau

Les gels hydroalcooliques sont des solutions constituées à 70% d'alcool et dessèchent la peau. Ils la rendent donc plus fragile aux rayons du soleil. Résultat : le risque de brûlure est beaucoup plus important .

Encore plus dangereux, les gels qui contiennent du parfum ou des huiles essentielles peuvent provoquer des risques d’hyperpigmentation (des taches brunes) une fois au soleil.

Se laver les mains à l'eau et au savon avant d'aller à la plage

Il faut donc éviter le plus possible d'utiliser ces solutions avant ou pendant une exposition au soleil, en particulier sur les plages. Les dermatologues recommandent tout simplement de se laver les mains au savon et à l'eau froide.