Généralist dating à Niort : pour les médecins, c'est "opération séduction"

On parle beaucoup de déserts médicaux et comment y remédier. A Niort, une initiative originale est organisée ce samedi 15 octobre : un généralist dating. Une initiative de ReAGJIR Poitou-Charentes, un syndicat de jeunes médecins généralistes. Ça se passe au centre de rééducation du Grand feu. L'objectif : faciliter les rencontres entre médecins déjà installés et internes ou remplaçants. Ils sont 20 médecins de la Vienne, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime inscrits et pour l'instant six internes. Des perles rares à convaincre.

"Difficile d'aller à la pêche aux internes"

"En tant que médecin on est très surchargé et il est très difficile d'aller à la pêche aux internes quand on a besoin pour un remplacement ou une future installation", explique le docteur Cécile Richard, médecin généraliste aux Trois Moutiers dans la Vienne. "Et de la même façon les internes n'ont pas de plateforme de recherche donc ils font du porte-à-porte ou postent des messages sur Facebook donc c'est celui qui sera connecté au meilleur moment qui réussira à trouver la perle rare", poursuit-elle.

Le docteur Julien Cogny est installé depuis un an à Valdivienne, à une trentaine de kilomètres de Poitiers sera là. "Depuis mon installation je n'ai jamais pu trouver de remplaçant pour me remplacer pendant mes vacances ou mes jours de congés. C'est la grosse galère. Je le sais bien j'ai moi-même été remplaçant il y a un an et on avait l'embarras du choix".

"Je crois beaucoup à l'effet coup de cœur"

"C'est opération séduction, on va voir, moi je crois beaucoup à l'effet coup de cœur. Il y a peut-être des choses qui vont parler aux internes qui sont là", espère le Dr Richard. Le Dr Cogny a déjà préparé ses arguments. "J'ai des petites photos de mon super cabinet, des atouts de Valdivienne, le dynamisme de notre secteur en terme de professionnels de santé car on est en train de monter une maison de santé. Je pense que ça peut faire mouche".

Faire mouche pourquoi pas auprès d'Adrien Kraemer un interne qui fait ses études à Poitiers. "Moi je ne sais pas encore où je vais aller donc je suis encore un cœur à prendre", lance-t-il. Le jeune homme trouve très intéressant ce Généralist dating. "Comme les zones rurales sont désertées il y a de moins en moins de personnes qui sont capables de nous parler à quoi ressemble la vie là-bas. C'est en discutant avec ceux qui y sont qu'on peut se faire une idée". Mais attention il ne sera pas le seul à convaincre, il y aura aussi sa compagne.